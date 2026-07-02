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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني: القوات المسلحة والشرطة انحازتا لإرادة الشعب في لحظة تاريخية

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
رحمة سمير

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن وعي الشعب المصري كان العامل الحاسم في مواجهة التحديات التي تعرضت لها الدولة خلال فترة حكم جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن المصريين أدركوا مبكرًا خطورة المشروع الذي كان يستهدف مؤسسات الدولة وهويتها الوطنية.


وأوضح، خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الخطاب السياسي في تلك الفترة لم يكن موجهًا إلى جميع المصريين، بل كان يخاطب فئة بعينها، في الوقت الذي اعتمدت فيه الجماعة على سياسة التمكين داخل مؤسسات الدولة وتقديم الولاء للتنظيم على حساب الانتماء للوطن.

وأضاف أن الهدف لم يكن بناء الدولة أو تطويرها، وإنما السيطرة على مفاصلها، معتبرًا أن بعض الطروحات التي أثيرت آنذاك، ومنها ما يتعلق بمنطقة قناة السويس، كانت تعكس توجهات أثارت مخاوف المصريين على مستقبل بلادهم ووحدة أراضيها.

وأشار إسماعيل إلى أن تعاليم الإسلام تدعو إلى حب الوطن والحفاظ عليه، مؤكدًا أن ما صدر عن قيادات الجماعة من تصريحات ومواقف يتعارض مع القيم الإسلامية السمحة التي تقوم على السلام والانتماء واحترام أوطان الناس، وليس على الإقصاء أو نشر الفرقة.

وأكد أن خروج الملايين في ثورة 30 يونيو كان تعبيرًا واضحًا عن رفض الشعب المصري لهذا النهج، بعدما شعر بأن هوية الدولة أصبحت مهددة، لافتًا إلى أن القوات المسلحة والشرطة انحازتا لإرادة المصريين، حفاظًا على الدولة ومؤسساتها.

واختتم عضو مجلس النواب حديثه بالتأكيد على أن ثورة 30 يونيو تختلف عن أي حدث سابق، لأنها شهدت مشاركة شعبية غير مسبوقة في جميع المحافظات والقرى، وأسهمت في استعادة الاستقرار وإنهاء الأزمات التي كانت تثقل كاهل المواطنين، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من البناء والتنمية.
https://www.facebook.com/Helyoum/videos/1916079662414828 

برلماني القوات المسلحة الشعب لحظة تاريخية المصريين

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