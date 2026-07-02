"يونيسف": 100 ألف طفل في لبنان مهددون بعدم العودة إلى المدارس

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من أن ما لا يقل عن 100 ألف طفل في لبنان يواجهون خطر عدم العودة إلى مقاعد الدراسة مع بداية العام الدراسي المقبل، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة قبل بدء الدراسة لإصلاح المدارس المتضررة جراء النزاع الأخير.

وأوضحت المنظمة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن تقييماً وطنياً أجرته وزارة التربية والتعليم العالي خلال الشهر الجارى، بدعم من اليونيسف، أظهر تضرر 340 مدرسة ومؤسسة تعليمية، بينها 17 مدرسة دُمّرت بالكامل، في محافظات النبطية والجنوب والبقاع وبعلبك – الهرمل وبيروت وجبل لبنان، لافتة إلى أن العديد منها يحتاج إلى إعادة تأهيل واسعة أو إعادة إعمار كاملة.

وأكدت أن استمرار تعطل التعليم يهدد مستقبل الأطفال ويزيد من مخاطر التسرب المدرسي وعمل الأطفال، داعية إلى استثمارات عاجلة لإعادة تأهيل المدارس وضمان عودة التلاميذ إلى التعليم في بيئة آمنة مع انطلاق العام الدراسي الجديد.