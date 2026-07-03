دعاء تفريج الكربات وقضاء الحاجات.. ردده بيقين تفتح لك أبواب الفرج

يحرص كثير من المسلمين على ترديد دعاء تفريج الكربات وقضاء الحاجات، في أوقات الشدة والضيق، طمعًا في رحمة الله تعالى ورجاءً في أن يفرج همومهم ويقضي حوائجهم.

ويعد دعاء تفريج الكربات وقضاء الحاجات، من أكثر الأدعية التي يبحث عنها الناس، خاصة عند التعرض للأزمات أو مواجهة الصعوبات، لما يحمله الدعاء من معانٍ عظيمة في التوكل على الله وحسن الظن به.

ويعتبر دعاء تفريج الكربات وقضاء الحاجات، من أعظم أسباب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، إذ أمر عباده بالإكثار من الدعاء ووعدهم بالإجابة، ولذلك يزداد البحث عن دعاء تفريج الكربات وقضاء الحاجات للتعرف على الأدعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية، والتي يستحب للمسلم أن يرددها بإخلاص ويقين، مع الأخذ بالأسباب والسعي في قضاء الحوائج.

دعاء تفريج الكربات وقضاء الحاجات

اللهم إني أسألك فرجًا قريبًا، وصبرًا جميلًا، ورزقًا واسعًا، والعافية من البلايا، وشكر العافية والشكر عليها، وأسألك الغنى من الناس ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم إني أسألك بحق السائلين، وبأسمائك العظمى والحسنى أن تكفني شر ماأخاف وأحذر فإنك تكفي ذلك الأمر.

يا رب ترى ضعفي وقلة حيلتي، فإني ضعيف ذليل متضرع إليك مستجير بك من كل بلاء، مستتر بك فاسترني يا مولاي مما أخاف وأحذر وأنت أعظم من كل عظيم، بك استترت يا الله.

اللهم إني أسألك مغفرة تشرح بها صدري وترفع بها ذكري وتيسر بها أمري وتكشف بها ضري وترفعه بها إنك على كل شيء قدير.

اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمني رحمة من عندك تغني بها عن رحمة من سواك، اللهم اكشف ضري يا مفرج الهموم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم يا حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه، ويا رافع شأن يوسف على إخوته وأهله، ويا راحم عبرة داود وكاشف ضر أيوب، يا مجيب دعوة المضطرين، وكاشف غم المغمومين، أسألك أن تجيب دعائي وتكشف غمّي وهمّي يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك فرجًا قريبًا، وصبرًا جميلًا ورزقًا واسعًا، والعافية من كلِّ بَلِيَّة وشكر العافية وتمام العافية، وأسألك الغنى عن الناس.

اللهمَّ إنَّا نسألك خفايا لطفك وفواتح توفيقك، وعوائد إحسانك وجميع سترك. اللهمَّ احرسنا عند الغنى من البطر، وعند الفقر من الضجر، وعند الكفاية من الغفلة، وعند الحاجة من الحسرة.

اللهمَّ إنَّا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برِّ والسلامة من كل إثم، اللهمَّ لا تدع لنا ذنبًا إلَّا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته ولا حاجة إلَّا قضيتها يا أرحم الراحمين.

دعاء تفريج الهم لشخص

«اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».

«اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم».

«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال».

« اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء».

« اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك».

«اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر».

« اللهم إني أعوذ بك من الهدم ، وأعوذ بك من التردي ، وأعوذ بك من الغرق والحريق ، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت ، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا».