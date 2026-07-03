ارتفاع أسعار الكوسة والفاصوليا والفلفل.. تعرف على أسعار الخضار في سوق العبور اليوم

شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة 3 يوليو 2026، تباينًا ملحوظًا بين عدد من الأصناف، مع ارتفاع أسعار بعض المنتجات مثل الكوسة والفاصوليا والفلفل، مقابل تراجع محدود في أسعار الباذنجان الأبيض.

أسعار الطماطم والبطاطس

الطماطم: من 7 إلى 13 جنيهًا للكيلو.

البطاطس: من 11 إلى 16 جنيهًا للكيلو.

أسعار البصل

البصل الأبيض: من 7 إلى 10 جنيهات.

البصل الأحمر: من 6 إلى 8.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الكوسة والجزر

الكوسة: من 12 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات.

الجزر بدون عروش: من 10 إلى 20 جنيهًا.

الفاصوليا والبامية والملوخية

الفاصوليا: من 28 إلى 34 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البامية: من 20 إلى 45 جنيهًا.

الملوخية: من 5 إلى 10 جنيهات.

أسعار الباذنجان

الباذنجان البلدي: من 5 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

الباذنجان الرومي: من 4 إلى 8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان الأبيض: من 7 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيه.

أسعار الفلفل

الفلفل الرومي: من 16 إلى 22 جنيهًا، بارتفاع جنيهين.

الفلفل الحامي: من 7 إلى 17 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الألوان: من 15 إلى 45 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات.

أسعار الخيار

الخيار الصوب: من 12 إلى 18 جنيهًا.

الخيار البلدي: من 8 إلى 12 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 25 إلى 55 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات.

الليمون الأضاليا: نحو 20 جنيهًا.



ويُعد سوق العبور للجملة من أهم الأسواق المرجعية لأسعار الخضراوات في مصر، حيث تعتمد عليه أسواق التجزئة في تحديد أسعار البيع للمستهلكين، مع اختلافات طفيفة وفقًا لتكاليف النقل وهوامش الربح.