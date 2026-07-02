بطل رحل في قلب النيران.. وفاة ضابط بحريق منشأة ناصر

في مشهد امتزجت فيه ألسنة اللهب بصيحات الاستغاثة، تحولت دقائق قليلة إلى مأساة هزت منطقة منشأة ناصر، بعدما اندلع حريق هائل داخل ورشة نجارة وامتد سريعًا إلى العقارات المجاورة، لتنتهي الكارثة بانهيار مبان وسقوط ضحايا ومصابين.

وبينما كان الجميع يترقب إنقاذ العالقين، ارتفع ثمن البطولة باستشهاد ضابط من قوات الحماية المدنية أثناء أداء واجبه، بعدما باغته انهيار أحد العقارات خلال مشاركته في عمليات الإطفاء والإنقاذ، ليصبح أحد أبطال هذه المأساة التي ستظل عالقة في الذاكرة.

في تلك اللحظة تحولت ألسنة اللهب إلى مشهد من الرعب، حيث انهار عقار سكني بالكامل فوق ساكنيه ورجال الإنقاذ، بعدما اندلع حريق هائل داخل ورشة نجارة بالطابق الأرضي في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة.

وبين صرخات الاستغاثة ومحاولات الإنقاذ، سقط ضحايا ومصابون، لتتحول دقائق معدودة إلى واحدة من أكثر الحوادث مأساوية، فيما واصلت قوات الحماية المدنية عمليات الإطفاء والبحث تحت الأنقاض، وفتحت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا لكشف أسباب الكارثة وملابساتها.

فور وقوع الحريق هرع الأهالي في محاولة لإنقاذ من بالداخل، بينما هرولت قوات الحماية المدنية إلى المكان في سباق مع الزمن.

وبينما كانت عمليات الإنقاذ مستمرة، وقع ما لم يكن في الحسبان، إذ انهار العقار بالكامل، لتتحول المهمة من إخماد حريق إلى البحث عن ناجين وانتشال ضحايا من تحت الأنقاض.

لم تقتصر المأساة على سكان العقار، بل امتدت إلى رجال الحماية المدنية الذين خاطروا بحياتهم لإنقاذ الآخرين، حيث لقي نقيب مصرعه أثناء أداء واجبه، وأصيب عدد من الضباط، بعدما باغتهم انهيار أحد المنازل خلال عمليات الإطفاء والإنقاذ.

وخلفت الكارثة أربعة متوفين و12 مصابًا، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما خيم الحزن على المنطقة التي تحولت إلى بركة من الدخان.