حادث مروع .. مصرع 24 شخصا وإصابة 8 آخرين في سقوط حافلة ركاب بباكستان

أفادت قناة Samaa TV بمصرع ما لا يقل عن 24 شخصا وإصابة 8 آخرين إثر سقوط حافلة ركاب في واد بباكستان.

وفي سياق متصل ؛ أعلنت السلطات الباكستانية الأربعاء عن مقتل امرأة وإصابة ستة آخرين في غارة جوية يُشتبه في أنها بطائرة مسيرة في منطقة باستاوانا التابعة لبلدية حسن خيل في ضواحي بيشاور شمال غرب البلاد.

وأفادت مصادر لصحيفة "دون" الباكستانية بأنه جرى نقل المصابين السبعة، وجميعهم من أفراد أسرة واحدة، إلى المستشفى فور وقوع الحادث في الساعات الأولى من اليوم، إلا أن إحدى المصابات، وهي امرأة، فارقت الحياة متأثرة بجروحها لدى وصولها إلى المستشفى.

وتابعت المصادر أن الهجوم وقع في منطقة تشاندوكا، على الحدود بين بيشاور وكوهاتن.

وفي أبريل الماضي، تسببت غارة جوية يُشتبه في أنها بطائرة مسيرة في أضرار طفيفة لمسجد يقع أيضًا في بلدة حسن خيل. ولم يُبلغ عن وقوع إصابات في الحادث.