الصحة تستقبل 70 مليونًا و591 ألف زيارة من السيدات للفحص والتوعية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 70 مليونًا و591 ألفًا و515 زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، منذ إطلاقها في يوليو 2019.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي الزيارات تنقسم إلى 23 مليونًا و446 ألفًا و16 زيارة لأول مرة، و33 مليونًا و428 ألفًا و303 زيارات دورية، و13 مليونًا و717 ألفًا و195 زيارة عارضة.

ودعا السيدات إلى الاطمئنان الدوري على صحتهن من خلال الخدمات التي تقدمها المبادرة، مؤكدًا أن الكشف المبكر عن أورام الثدي يقلل العبء على المريضة والدولة عبر الاستجابة الفعالة للبروتوكولات العلاجية المجانية وفق أحدث المعايير العالمية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن 927 ألفًا و546 سيدة ترددن على المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة، حيث تقدم المبادرة خدماتها عبر 3663 وحدة صحية و102 مستشفى على مستوى الجمهورية. وتلقت المبادرة 34 ألفًا و788 مكالمة استفسارية عبر الخط الساخن 15335.

أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي

وأضاف «عبدالغفار» أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي من خلال 14 مركزًا بوزارة الصحة و14 مركزًا بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالمجان، مع تجهيزها لتصبح مراكز بحثية متقدمة في علاج الأورام.

وتستهدف المبادرة السيدات من سن 18 عامًا فأكثر، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري وضغط الدم وقياس الوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم)، بالإضافة إلى التوعية بعوامل الخطورة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

ومن جانبه، أشار الدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي للمبادرة، إلى اكتشاف 38 ألفًا و922 حالة بسرطان الثدي، وإجراء 449 ألفًا و571 أشعة ماموجرام، وسحب 59 ألفًا و842 عينة أورام للتحليل، مع تقديم العلاج مجانًا للحالات المؤكدة. كما تم الكشف على 161 ألفًا و334 سيدة بالوحدات المتنقلة وإجراء 64 ألفًا و307 أشعات بها.

وأكد «أمين» متابعة علاج السيدات المصابات سواء من خلال التأمين الصحي أو منظومة العلاج على نفقة الدولة، مع تدريب 30 ألفًا و98 من الفرق الطبية (أطباء وتمريض وفنيي أشعة وباثولوجي) لرفع كفاءة الخدمة.