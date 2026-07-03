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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب تواصل الصعود محليًا وعالميًا.. تفاصيل آخر التطورات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 3 يوليو 2026، مواصلة موجة الصعود في الأسواق المحلية والعالمية، مدفوعة بتزايد الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا، بعد صدور بيانات أمريكية أضعف من المتوقع عززت توقعات المستثمرين بتراجع وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما انعكس إيجابيًا على أسعار الذهب.

بيانات الوظائف الأمريكية تعزز مكاسب الذهب

الذهب عند أدنى مستوياته في 7 أشهر مع تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية

اكتسب الذهب دعمًا قويًا في الأسواق العالمية عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية، التي جاءت دون توقعات المحللين، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وساهمت هذه التطورات في تعزيز الإقبال على الذهب، مع تراجع الرهانات على استمرار رفع أسعار الفائدة بنفس الوتيرة، ليتجه المعدن الأصفر نحو تسجيل أول مكاسب أسبوعية له بعد خمسة أسابيع متتالية من التراجع.

أسعار الذهب في السوق المحلية

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4920 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5740 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6560 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 45920 جنيه.  

الجنيه الذهب يواصل الارتفاع

وعلى صعيد الجنيه الذهب، واصل هو الآخر ارتفاعه بالتزامن مع صعود أسعار الأعيرة المختلفة، ليسجل 46400 جنيه للبيع و46000 جنيه للشراء، في ظل استمرار حالة الزخم التي يشهدها سوق الذهب محليًا بالتوازي مع المكاسب المسجلة في الأسواق العالمية.

ترقب لتحركات الأسواق

اسعار الذهب اليوم

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة تطورات السياسة النقدية الأمريكية والبيانات الاقتصادية المرتقبة، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار الذهب عالميًا، بينما يظل أداء السوق المحلية مرتبطًا بالتحركات العالمية، إلى جانب عوامل العرض والطلب وسعر صرف العملات.

أسعار الذهب الذهب المعدن الأصفر

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