انطلاق فيلم MIND TRAP في السينمات المصرية

انطلق فيلم الإثارة والتشويق MIND TRAP إلى دور العرض المصرية أمس في مصر، وهو يقدم تجربة سينمائية مشوقة ومليئة بالغموض بطولة نجم سلسلة أفلام Split لـ جيمس ماكافوي، حيث يأخذنا إلى عالم من التوتر والألعاب النفسية التي تتلاعب بالواقع والإدراك.

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تدور أحداث الفيلم حول زوجين يكتشفان أنهما قاما، دون علم، بحجز قصر ريفي في الموعد نفسه مع زوجين آخرين. وما يبدأ كموقف محرج وسوء تفاهم عابر، سرعان ما يتحول إلى سلسلة من الأحداث الغريبة والألعاب النفسية المكثفة، لتصبح الحدود بين الحقيقة والتلاعب أكثر ضبابية، ويجد الجميع أنفسهم عالقين داخل شبكة معقدة من الشكوك والتوتر.

الفيلم من إخراج جيمي آدامز، ويضم في بطولته النجم العالمي جيمس ماكافوي، الحائز على جائزة BAFTA وأحد أبرز نجوم السينما العالمية، والذي اشتهر بأدواره في SPLIT وSPEAK NO EVIL.



ويشاركه البطولة كل من كريستين زاكالا وآشلينج فرانشيوسي، التي نالت إشادة واسعة عن أدائها المميز في THE NIGHTINGALE وSPEAK NO EVIL.

ومن خلال إخراجه الدقيق وأجوائه المشحونة بالتوتر وأداء أبطاله القوي، يقدم MIND TRAP تجربة إثارة نفسية تتصاعد أحداثها تدريجيًا، لتغمر المشاهدين في عالم مضطرب ومقلق. وبدلًا من الاعتماد على المشاهد الصادمة، يراهن الفيلم على بناء أجواء من القلق والتشويق، ويترك الجمهور أمام تساؤلات عميقة حول الثقة، والتلاعب، وهشاشة العقل البشري.