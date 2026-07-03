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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

إمام المسجد الحرام: كثرة الذكر والصدقة من أعظم أسباب النجاة

الدكتور عبدالله بن عواد الجهني
الدكتور عبدالله بن عواد الجهني
محمد شحتة

أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، المسلمين بتقوى الله عز وجل، واعتماد الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، ومحاسبة النفس قبل يوم الحساب، وتدبر ما يُتلى من الكتاب، فإن الله عز وجل أثنى على الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل.

وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام: "لقد دعاكم الله إلى الجنات، فأين المستجيبون؟ وأثنى على هذه الأعمال وأهلها، فأين العاملون؟ ألا وإن الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل هم الذين بالله مؤمنون، وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبما جاء عنه يصدقون، وللأعمال الصالحات يعملون، ويخشون ربهم ويخافون، ويرهبون سوء الحساب ويحذرون، يصلون ما أمر الله به من الصبر على الطاعات، ويصابرون النفوس ويجاهدونها على ترك المحرمات، ويصلون القرابات والأرحام، ويحسنون إلى الفقراء والجيران والأيتام، ويبرُّون الأمهات والآباء، ويتبرَّؤون من المنكرات والفحشاء، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويذكرون الله كثيرًا، ولذِكرُ اللهِ أكبر.

قال العلامة السعدي -رحمه الله تعالى-: وهذا عامٌّ في كل ما أمر الله بوصله؛ من الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحبته، ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والانقياد لعبادته وحده لا شريك له، ولطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ ويصلون آباءهم وأمهاتهم ببرِّهم بالقول والفعل، وعدم عقوقهم، ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولًا وفعلًا، ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب بأداء حقوقهم كاملةً موفَّرةً من الحقوق الدينية والدنيوية".

الصلة بين العبد وربه

وبيّن أن السبب الذي يجعل العبد واصلًا ما أمر الله به أن يوصل هو خشية الله وخوف يوم الحساب، ولهذا قال: "وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ"، أي: يخافونه، فيمنعهم خوفهم منه، ومن القدوم عليه يوم الحساب، أن يتجرؤوا على معاصي الله، أو يقصروا في شيء مما أمر الله به، خوفًا من العقاب ورجاءً للثواب، محذرًا من حسرة الفوت بالموت، وأن لا يكونوا كالذين ذهبوا وصحائفهم بالذنوب مسودة، غرَّهم الأملُ والتسويفُ، ولو راقبوا الجزاءَ لأعدُّوا له عُدَّةً، سائلًا الله تعالى أن يطهرنا من دنس الآثام، وأن يغفر لنا ما اقترفناه من الذنوب العظام.

وأوصى إمام وخطيب المسجد الحرام المسلمين أن يصلوا الذي بينهم وبين ربهم بكثرة ذكره وشكره، وبكثرة الصدقة، والتزود من الدنيا للآخرة، والأخذ من الصحة للمرض، ومن الفراغ للشغل، ومن الغنى للفقر، ومن الأمن للخوف، ومن الفرح للحزن، فإن الأمور لا تدوم على وتيرة واحدة، فكثيرًا ما تتغير الأحوال بضدها، ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾، وأن يسألوا الله العون والهداية والتوفيق والسداد، فكل الأمور بيده، وليس بيد العبد إلا فعل الأسباب، والإكثار من دعاء الله واستغفاره والالتجاء إليه، والتقرب إلى الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا.

المسجد الحرام الدكتور عبدالله بن عواد الجهني خطبة الجمعة صلاة الجمعة وصايا للفوز بالجنة الصدقة النجاة

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