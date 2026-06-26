قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطيب المسجد النبوي: الدنيا دار تغير وزوال لا يستقر لها شأن ولا يدوم لها حال
أولها 30 يونيو.. الإجازات الرسمية حتى نهاية 2026 باليوم والتاريخ
هل يُنهي الترقيم وخطوط السير أزمة التكاتك في الشوارع؟.. تحركات برلمانية لتحقيق الانضباط
فرج عامر يكشف مصير منتخب مصر وجهازه المعاون
النيابة تحقق مع مطرب المهرجانات مجدي شطة بتهمة حيازة مخدرات
قبل مواجهة منتخب إيران.. فرج عامر يوجه نصيحة لـ حسام حسن
منذ 2014.. الكنيسة والدولة يعزفان لحنًا مشتركًا في حب الوطن
غرفة خشبية.. حريق محدود أعلى فندق في الدقي بالجيزة
سعر لعبة gta vi الرسمي وموعد الاطلاق
7 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026
تاريخ مواجهات مصر وايران قبل مباراة الغد في كأس العالم
أذكار الصباح.. اغتنم فضلها في خير يوم طلعت فيه الشمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطيب المسجد الحرام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة

المسجد الحرام
المسجد الحرام
محمد شحتة

أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بتقوى الله فهي أقوى ظهير، وأوفى معين، وأكرم زاد للمعاش والمعاد.

وقال السديس في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم بالمسجد الحرام: إن في تتابع الفصول والمواسم لَمُدَّكَرًا، وتعاقب الأيام والليالي الحواسم لَمُعْتَبَرَا، ولا تزال أمتنا الإسلامية تتفيأ ظلال هذا العام الجديد، وفاتحة شهور العام شهر الله المحرم، قال صلّى الله عليه وسلّم: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم" (رواه مسلم)، والسنّة صيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو يوم بعده.

نصر الله لرسوله

وأشار إلى أن شهر الله المحرم يُذكرنا بحَدَث الهجرة الميمون؛ حيث نصر الله عبده ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، قال تعالى: (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا)، قال أبو بكر رضي الله عنه: "والله يا رسول الله لو نَظَرَ أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا".

وأكَّد أن هذا الدين القويم هو النعمة العظمى، والمنة الكبرى، وبه يمتاز المؤمن عن غيره من أهل الملل الذين يشتركون معه في نعمة الوجود، والعقل والرزق، وغيرها، إلا أن المسلم ينفرد بنعمة الإسلام، بنعمة "لا إله إلا الله محمد رسول الله".

وشدد على أن سُنة التمحيص لابُدَّ أن تُضيء طريقنا إلى العام الهجري الجديد، مستيقنين أن ديننا الحق هو عُدَّتنا وعتادنا وحصننا الحصين من الفتن في زمن الفتن والمحن، وهذه سنة الله في خلقه وفي عباده.

واختتم الخطبةَ قائلًا: "في هذه الآونة يَتَبَدَّى لنا حَرُور من الصيف النَّافِح، وتهب علينا رياحه اللوافح"، قال صلّى الله عليه وسلّم: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم" (متفق عليه).
 

المسجد الحرام الحرمين الشريفين خطيب المسجد الحرام خطبة الجمعة صلاة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم قبل مواجهة إيران

موجة حرارية

موجة حرارية تضرب البلاد لمدة أسبوعين وتحذيرات عاجلة من 3 ظواهر مناخية استثنائية

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

الاهلي

العمايرة: الأهلي لا يحق له شكوى الزمالك.. ويشارك بدوري أبطال أفريقيا في هذه الحالة

معاشات

15 % زيادة جديدة فى المعاشات.. احسب هتقبض كام؟

كأس العالم

أربع مواجهات تتحدد رسميا في دور الـ32 بكأس العالم 2026

الزمالك

خبير لوائح: الكاف أخطأ في حق الزمالك.. والنادي لم يطالب بحقوقه

ترشيحاتنا

صندوق الإسكان الاجتماعي

فى قلين وبرج البرلس وتحيامصر .. بيع 75 محلًا بالمزاد العلني بكفر الشيخ

سعر الجنيه الذهب اليوم

زيادة في سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 26-6-2026

جانب من الاجتماع

وزيرا الإسكان والاتصالات يتابعان الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري

بالصور

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد