قافلة دعوية مشتركة في مساجد بئر العبد بشمال سيناء

أعلن مدير مديرية أوقاف شمال سيناء،الشيخ محمود مرزوق، انطلاق قافلة دعوية كبرى مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى مساجد مدينة بئر العبد بالمحافظة ، تحت عنوان "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"، وسط إقبال رسمي وشعبي كبير من أهالي المدينة.

وقال الشيخ مرزوق إن القافلة تأتي في إطار التعاون المشترك والدائم بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وضمن الجهود المستمرة للمؤسسات الدينية في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأضاف أن القافلة تستهدف تحصين عقول الشباب ضد الأفكار المتطرفة، وتعزيز قيم الانتماء للوطن، ودعم جهود التنمية والاستقرار في ربوع سيناء الغالية.

وتابع أن هذه القافلة لم تقتصر على خطبة الجمعة ، بل تشمل حزمة من الأنشطة الدعوية وعقد المقارئ القرآنية للجمهور، في مختلف مساجد مدينة بئر العبد، مما يعكس اهتمام الدولة البالغ بنشر الوعي الرشيد وبناء الإنسان.