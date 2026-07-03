منسق الأمم المتحدة: سنقف بجانب لبنان كشريك في تنفيذ القرار 1701

أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة، جان أرنو، أن الأمم المتحدة ستواصل دعم لبنان والوقوف إلى جانبه كشريك في مواجهة التحديات، وذلك عقب أول اجتماعاته الرسمية في بيروت مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

وقال أرنو بأن لقاءاته مع المسئولين اللبنانيين كانت "إيجابية ومثمرة"، وأتاحت له فرصة الاطلاع على رؤيتهم تجاه القضايا التي تهم لبنان، مشيراً إلى أن الجميع شدد على قدرة الشعب اللبناني على النهوض لمواجهة التحديات بروح من الوحدة والتضامن.

وأوضح أن هذه الاجتماعات شكلت فرصة لبحث أبرز التطورات وسبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ولبنان، بما يسهم في دفع تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006، مجدداً التزام المنظمة الدولية بمواصلة دعم لبنان في هذه المرحلة.