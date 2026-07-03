52 مركز شباب تستقبل الجماهير لمؤازرة منتخب مصر أمام أستراليا في الغربية

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار فتح 52 مركز شباب وناديًا رياضيًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة لاستقبال الجماهير الراغبة في متابعة مباراة منتخب مصر أمام منتخب أستراليا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير أجواء مناسبة وآمنة لمساندة المنتخب الوطني خلال مواصلة مشواره في البطولة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، انتهت من تجهيز جميع مواقع المشاهدة الجماعية وتوفير الإمكانات اللازمة لاستقبال المواطنين، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب أصبحت من أهم منافذ الخدمة المجتمعية التي تتيح للأسر والشباب متابعة الفعاليات الرياضية الكبرى في أجواء منظمة وآمنة، بما يعكس الدور المجتمعي الذي تؤديه تلك المنشآت في خدمة المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن مواجهة أستراليا تمثل محطة مهمة في مشوار المنتخب الوطني بعد تأهله إلى الأدوار الإقصائية من البطولة، مؤكدًا أن الدولة تحرص على توفير مختلف أوجه الدعم للشباب وتعزيز روح الانتماء والوحدة الوطنية من خلال إتاحة أماكن مشاهدة جماعية آمنة، متمنيًا التوفيق لمنتخب مصر وتحقيق الفوز ومواصلة المشوار بنجاح وإسعاد الجماهير المصرية.

فتح أبواب مراكز الشباب

وأشار المحافظ إلى أن أبواب مراكز الشباب والأندية المشاركة ستظل مفتوحة حتى انتهاء المباراة، مع توفير جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان راحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن أبناء الغربية يقفون خلف منتخب مصر بكل الدعم والمؤازرة، وأن هذه المبادرة تعكس حرص المحافظة على مشاركة المواطنين أجواء التشجيع الوطني ومساندة المنتخب المصري في أكبر المحافل الرياضية العالمية.