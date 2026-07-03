أوقاف الغربية: افتتاح مسجدين عقب إجراء أعمال الإحلال والتجديد

افتتحت مديرية الأوقاف بالغربية، مسجدين اثنين بعد إجراء أعمال الإحلال والتجديد ودخولها الخدمة وهما مسجد على راغب عطية بقرية شبرا اليمن بمركز زفتى، ومسجد الغفران بقرية فيشا سليم بمركز طنطا، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح المساجد الجديدة والمطورة.

توجيهات أوقاف الغربية

جاء ذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، وتحت إشراف الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالغربية ، وفى حضو الشيخ السيد مرسي أبوعسل مدير إدارة أوقاف زفتى، والشيخ سامى الفقى مدير إدارة أوقاف طنطا أول، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد وكيل الوزارة ، أن افتتاح هذه المساجد يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر رسالة الوسطية والاعتدال، وتوفير بيوت الله في أبهى صورة تليق بقدسيتها، بما يسهم في أداء الدور الدعوي والتثقيفي للمساجد، ويعزز القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.

فتح بيوت العبادة

كما أوضح أن مديرية أوقاف الغربية ماضية في تنفيذ خطتها لافتتاح المزيد من المساجد خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الدينية بالوزارة، وحرصًا على خدمة بيوت الله وروادها في مختلف أنحاء المحافظة.