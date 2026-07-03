اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي يعزز أداءه المالي لعام 2026

أشادت اللجنة المالية باتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، في ختام اجتماعها الأخير، بالإنجازات المالية والإدارية التي حققها الاتحاد خلال عام 2026، معربةً عن خالص الشكر والتقدير للدكتور عمرو الليثي، رئيس الاتحاد، لما تحقق من نتائج غير مسبوقة أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي للاتحاد ودعم مسيرته التنموية.

وكشفت البيانات المالية للجنة أن الاتحاد نجح خلال عام 2026 في زيادة تحصيل إيرادات ، من بينها ديون متراكمة، بلغت نحو 1.8 مليون دولار أمريكي، إلى جانب تنفيذ استثمارات بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، فضلاً عن تحقيق وفر في ميزانية الاتحاد بلغ 300 ألف دولار أمريكي، بما يعكس كفاءة الإدارة المالية وحسن استثمار الموارد.

وثمنت اللجنة هذه النتائج، معتبرةً أنها تمثل إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الاتحاد، وتعكس نجاح استراتيجية التطوير والإصلاح المالي والإداري التي يقودها الدكتور عمرو الليثي، بما يعزز قدرة الاتحاد على تنفيذ برامجه الإعلامية وخدمة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت اللجنة، ثقتها في استمرار الاتحاد في تحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز مكانته كمنصة إعلامية رائدة تخدم قضايا العالم الإسلامي وتدعم التعاون الإعلامي بين الدول الأعضاء.

وتضم اللجنة المالية في عضويتها ممثلين عن المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وماليزيا، ودولة قطر، ومملكة البحرين، والمملكة المغربية، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين.