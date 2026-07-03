7 إصابات في اعتداء للمستوطنين على فلسطينيين شرق طوباس.. والاحتلال يحتجز عددا من المصابين

أصيب سبعة فلسطينيين، اليوم /الجمعة/، جراء اعتداء نفذه مستوطنون على مواطنين فلسطينيين في قرية "يرزا" شرق مدينة طوباس بالضفة الغربية، فيما احتجزت قوات الاحتلال عدداً من المصابين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلاً عن رئيس مجلس قروي يرزا مخلص مساعيد، أن مستوطنين اقتحموا القرية واعتدوا على المواطنين الذين حضروا لتفقد مساكنهم بعد أن أُجبروا على مغادرتها قبل عدة أشهر، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص برضوض.

وأضاف أن اثنين من المصابين نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تواصل قوات الاحتلال احتجاز بقية المصابين.