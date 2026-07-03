إصابة فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال ببيت لحم والخليل

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة "بيت فجار"، جنوبي بيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال اقتحمت "بيت فجار"، وتمركزت في منطقة المثلث وسطها، واندلعت على إثر ذلك مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، ما أدى إلى إصابة برصاصة في الفخذ.
من جهة أخرى، أصيب 7 فلسطينيين، إثر اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين شرق طوباس.
وأفاد رئيس مجلس قروي "يرزا" مخلص مساعيد، بأن مستوطنين اقتحموا القرية، واعتدوا على الفلسطينيين الذي حضروا لتفقد مساكنهم التي أجبروا على تركها قبل أشهر، ما أدى إلى إصابة 7 منهم برضوض، وجرى نقل 2 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما يحتجز الاحتلال باقي الإصابات.
كما أصيب عدد من الفلسطينيين في هجوم للمستوطنين على بلدة إذنا غرب الخليل.
وقال مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الخليل معمر طميزي إن مجموعة من المستوطنين، اقتحمت المنطقة الشرقية من البلدة، وهاجمت الفلسطينيين وأصحاب الأراضي، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي طردت المواطنين من أرضهم، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة شاب برصاصة معدنية في الرقبة، فيما أصيب مسنان برضوض خلال محاولتهما التصدي للمستوطنين الذين حاولوا سرقة أغنام من المنطقة.