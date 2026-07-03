محافظ الإسكندرية: الشواطئ تستقبل 1.2 مليون زائر يوميا ونسبة الإشغال 100%

استقبلت شواطئ الإسكندرية اليوم نحو مليون و250 ألف زائر، وسط نسب إشغال بلغت 100% بجميع شواطئ المحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بتكثيف المتابعة الميدانية والرقابة المستمرة على شواطئ المحافظة خلال موسم الصيف.

وشهدت الشواطئ انتشارًا مكثفًا لمفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بطول الشريط الساحلي في القطاعين الشرقي والغربي، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للرواد، ورصد نسب الإشغال، ومتابعة حالة الشواطئ على مدار اليوم، بما يضمن توفير أقصى درجات الراحة والأمان للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أجرى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جولة ميدانية على شواطئ القطاع الشرقي لمتابعة سير العمل، ورصد الشكاوى الواردة والتعامل الفوري معها، من خلال توجيه المفتشين المتواجدين بالشواطئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن سرعة الاستجابة وحل أي ملاحظات.

وأسفرت الحملات الرقابية عن رصد عدد من المخالفات، شملت فرض إكراميات على بعض الرواد، وتحصيل رسوم مقابل استخدام دورات المياه، وتشغيل بدالات دون التزام بارتداء سترات النجاة، إلى جانب وجود بعض الأنشطة المخالفة لكراسة الشروط، حيث تم اتخاذ الإجراءات الفورية، ورد المبالغ المحصلة للمواطنين، وإزالة أسباب المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وعلى التوازي، واصلت فرق المتابعة المرور على شواطئ القطاع الغربي والعجمي، حيث تم رصد عدد من المخالفات المتعلقة بعدم توزيع التذاكر على جميع الرواد، وفرض إكراميات، وإنشاء منشآت بالمخالفة لكراسة الشروط، وتم التعامل معها وإزالة المخالفات على الفور، كما تمت إزالة منفذ مخالف بشاطئ الفردوس واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية طوال موسم الصيف؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات لرواد الشواطئ، والحفاظ على سلامة المواطنين، والتصدي الفوري لأي مخالفات؛ بما يحقق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.