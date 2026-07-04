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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اخبار الوادي الجديد | الأوقاف تستقبل قافلة دعوية حدودية.. ومتابعة التزام القطاع الخاص بالعمل عن بُعد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

لنشر الفكر الوسطي، أوقاف الوادي الجديد تستقبل القافلة الدعوية الحدودية

أكد فضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام أوقاف الوادي الجديد، أن المديرية أعدت خطة عمل متكاملة للقافلة الدعوية الحدودية الكبرى تستهدف تكثيف الأنشطة الدعوية والتوعوية بمساجد إدارة الخارجة، من خلال تنفيذ الدروس والمحاضرات والندوات واللقاءات المباشرة مع المواطنين، بما يسهم في ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والانتماء الوطني، ومواجهة الأفكار الهدامة وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

جاء ذلك خلال استقبال صالح أعضاء القافلة الدعوية الحدودية الكبرى بمقر المديرية بمجمع المصالح الحكومية بمدينة الخارجة، بحضور عدد من قيادات المديرية، في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز الوعي الديني الصحيح بالمجتمعات الحدودية.

وأشار مدير عام أوقاف الوادي الجديد إلى أن القوافل الدعوية الحدودية تمثل إحدى الركائز المهمة في استراتيجية وزارة الأوقاف لنشر صحيح الدين، وتعزيز الأمن الفكري، وبناء وعي مجتمعي مستنير قادر على مواجهة التحديات الفكرية والثقافية، لافتًا إلى أهمية التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب، والاستماع إلى تساؤلاتهم والإجابة عنها بمنهج علمي وسطي يجمع بين أصالة الشريعة ومتطلبات الواقع.

وشهد اللقاء حضور فضيلة الشيخ حسن عبد الحافظ محمد مدير شؤون الإدارات، وفضيلة الشيخ إبراهيم محمد أحمد مسؤول شؤون المساجد بالمديرية، وفضيلة الشيخ محمد ناصر أحمد مسؤول الإرشاد الديني بالمديرية، حيث رحبوا بأعضاء القافلة وأكدوا تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق لضمان نجاح برامجها وتحقيق أهدافها الدعوية والتثقيفية.

عمل الوادي الجديد: متابعة دورية لالتزام القطاع الخاص بالعمل عن بُعد

أكد أسامة إبراهيم مدير مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، استمرار الحملات التفتيشية المكثفة على منشآت القطاع الخاص بمختلف مراكز المحافظة؛ لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق نظام "العمل عن بُعد" الأسبوعي، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة من وزارة العمل بشأن ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الكثافات داخل مواقع العمل. 

وأوضح مدير المديرية أن فرق التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية نفذت جولات ميدانية على عدد من المنشآت المستهدفة، حيث تم مراجعة آليات تنفيذ نظام العمل عن بُعد، وفحص السجلات الخاصة بالعاملين، والتأكد من جاهزية الأنظمة الإلكترونية والتقنيات المستخدمة لضمان استمرار سير العمل دون التأثير على معدلات الإنتاج أو الخدمات المقدمة.

وأشار أسامة إبراهيم، إلى أن الحملات استهدفت التأكد من التزام المنشآت بالضوابط والإجراءات المنظمة لتطبيق القرار، ومدى توفير بيئة عمل آمنة للعاملين، مع متابعة تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل التي تواصل نشاطها بصورة مباشرة.

وأضاف أن المديرية تتابع بشكل يومي تنفيذ التعليمات الوزارية من خلال مكاتب التفتيش المنتشرة بالمحافظة، لافتًا إلى أن فرق العمل تقدم التوعية والإرشاد لأصحاب المنشآت بشأن الالتزامات القانونية وآليات التطبيق السليم للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأكد مدير مديرية العمل بالوادي الجديد أنه سيتم إعداد تقرير شامل بنتائج المرور الميداني وحصر مدى التزام المنشآت المستهدفة، تمهيدًا لرفعه إلى وزير العمل لمتابعة الموقف التنفيذي واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة لذلك. 

وشدد على استمرار جهود المديرية في تعزيز الرقابة الميدانية على مختلف منشآت القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التوازن بين استمرارية الإنتاج والحفاظ على سلامة العاملين وتنفيذ القرارات الحكومية بكفاءة وفاعلية.

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