قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمشيط ترعة الإسماعيلية للتحقق من فيديو متداول يزعم ظهور تمساح.. صور
طرق وأسعار استخراج شهادة ميلاد 2026
من رأس سدر إلى طابا.. جنوب سيناء تحتفل حتى الصباح بتأهل الفراعنة
محمد زيدان يحتفل بتأهل منتخب مصر: الرجالة بجد بكل معنى الكلمة
انخفاض بسيط.. أحدث أسعار السيارات المستعملة في مصر
زوجة سامح حسين تحتفل بتأهل منتخب مصر: الفرحة حلوة.. ربنا يديمها نعمة
فتحي سند: منتخب مصر الأحق بالفوز على أستراليا.. والعدالة تحققت بركلات الترجيح
وزير الرياضة: حسام حسن رد على المشككين.. وسنُكرمه ونُحسن عقده بعد كأس العالم
التشكيل الرسمي لمباراة كولومبيا ضد غانا فى كأس العالم 2026
مصطفى شوبير يحتفل بالفوز : منتخب مصر رجال لا تعرف المستحيل
هجوم على حسام حسن في إسرائيل بعد إهداء إنجاز منتخب مصر للشعب الفلسطيني
الأرجنتين تهزم الرأس الأخضر 3-2 وتصطدم بمصر في دور الـ 16
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من رأس سدر إلى طابا.. جنوب سيناء تحتفل حتى الصباح بتأهل الفراعنة

فرحة جنوب سيناء
فرحة جنوب سيناء
ايمن ابو زيد

عاشت مدن محافظة جنوب سيناء ليلة استثنائية امتدت حتى الساعات الأولى من الصباح، احتفالًا بالفوز التاريخي الذي حققه منتخب مصر على منتخب أستراليا، وتأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وخرجت آلاف الجماهير إلى الشوارع والميادين الرئيسية في مدن طور سيناء وشرم الشيخ ودهب ورأس سدر ونويبع وطابا، رافعين الأعلام المصرية ومرددين الهتافات الوطنية والأغاني الحماسية، في مشهد جسّد فرحة المصريين بهذا الإنجاز الكبير.

وجابت مسيرات السيارات مختلف الشوارع والطرق الرئيسية، وسط إطلاق أبواق السيارات، وقرع الطبول، والتصفيق الحار، بينما حرص الشباب والأطفال على التلويح بالأعلام المصرية من نوافذ السيارات وفي الساحات العامة، مرددين هتافات الدعم والمؤازرة للمنتخب الوطني.

كما شهدت المقاهي والكافيهات والتجمعات الجماهيرية احتفالات واسعة عقب إطلاق صافرة النهاية، حيث تبادل المواطنون التهاني والتقطوا الصور ، فيما أضاءت بعض السيارات أنوارها في مواكب احتفالية جابت المدن، تعبيرًا عن الفخر والاعتزاز بما حققه الفراعنة.

وامتزجت مشاعر الفرح والفخر بين أبناء جنوب سيناء، الذين حرصوا على مشاركة هذه اللحظة التاريخية، مؤكدين ثقتهم في قدرة المنتخب الوطني على مواصلة مشواره الناجح وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال البطولة.

وتحولت شوارع جنوب سيناء إلى ساحة احتفال مفتوحة، عكست حالة السعادة الغامرة التي سيطرت على الجماهير، في ليلة ستظل محفورة في ذاكرة أبناء المحافظة، احتفاءً بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 وإسعاد الملايين من عشاق الكرة المصرية.

جنوب سيناء فرحة فوز المنتخب استراليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

منتخب مصر

مجانًا.. قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

مباراة مصر

بث مباشر.. تردد قناة بين سبورت المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

إمام عاشور

إنجاز جديد لـ إمام عاشور بعد هدفه في مباراة مصر وأستراليا

منتخب تونس

مفاجأة مدوية.. إيجابية المنشطات لـ 8 لاعبين من منتخب تونس

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية بجامعة الوادي الجديد

قومي المرأة ينظم دورة تدريبية بجامعة الوادي الجديد

الدكتور محمد بركة

أستاذ بطب عين شمس: صندوق تطوير التعليم لتقييم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بالذكاء الاصطناعي نقلة في الاكتشاف المبكر

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

بالصور

لا ترمي قشر الليمون .. استخدامات مفيدة ستبهرك في المطبخ والتنظيف والعناية بالمنزل

قشر الليمون
قشر الليمون
قشر الليمون

لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع
الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع
الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار.. طريقة سهلة ومذاق منعش خلال دقائق

سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار
سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار
سر المطاعم في سلطة الزبادي بالخيار

وداعًا للمعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم

وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم
وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم
وداعًا للأرز المعجن.. أسرار نجاح الأرز البسمتي من أول مرة مثل المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد