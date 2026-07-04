من رأس سدر إلى طابا.. جنوب سيناء تحتفل حتى الصباح بتأهل الفراعنة

عاشت مدن محافظة جنوب سيناء ليلة استثنائية امتدت حتى الساعات الأولى من الصباح، احتفالًا بالفوز التاريخي الذي حققه منتخب مصر على منتخب أستراليا، وتأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وخرجت آلاف الجماهير إلى الشوارع والميادين الرئيسية في مدن طور سيناء وشرم الشيخ ودهب ورأس سدر ونويبع وطابا، رافعين الأعلام المصرية ومرددين الهتافات الوطنية والأغاني الحماسية، في مشهد جسّد فرحة المصريين بهذا الإنجاز الكبير.

وجابت مسيرات السيارات مختلف الشوارع والطرق الرئيسية، وسط إطلاق أبواق السيارات، وقرع الطبول، والتصفيق الحار، بينما حرص الشباب والأطفال على التلويح بالأعلام المصرية من نوافذ السيارات وفي الساحات العامة، مرددين هتافات الدعم والمؤازرة للمنتخب الوطني.

كما شهدت المقاهي والكافيهات والتجمعات الجماهيرية احتفالات واسعة عقب إطلاق صافرة النهاية، حيث تبادل المواطنون التهاني والتقطوا الصور ، فيما أضاءت بعض السيارات أنوارها في مواكب احتفالية جابت المدن، تعبيرًا عن الفخر والاعتزاز بما حققه الفراعنة.

وامتزجت مشاعر الفرح والفخر بين أبناء جنوب سيناء، الذين حرصوا على مشاركة هذه اللحظة التاريخية، مؤكدين ثقتهم في قدرة المنتخب الوطني على مواصلة مشواره الناجح وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال البطولة.

وتحولت شوارع جنوب سيناء إلى ساحة احتفال مفتوحة، عكست حالة السعادة الغامرة التي سيطرت على الجماهير، في ليلة ستظل محفورة في ذاكرة أبناء المحافظة، احتفاءً بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 وإسعاد الملايين من عشاق الكرة المصرية.