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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إصابة عمل..تفاصيل الحالة الصحية لمدير إدارة الأزمات بقليوب بعد سقوط حائط عليه أثناء حملة إزالة المخالفات

مدير إدارة الأزمات بقليوب
مدير إدارة الأزمات بقليوب
إبراهيم الهواري

بعد اصابة مدير إدارة الأزمات بمجلس مدينة قليوب بمحافظة القليوبية ، اثناء اداء مهام عمله وتنفيذ حملة لازالة التعديات،   نكشف الحالة الصحية له طبقا للتقرير الطبي..

التقرير الطبي 

كشف التقرير الطبي لإصابة محمد مصطفى عوكة، مدير إدارة الأزمات بمجلس مدينة قليوب بكسر في قصبة الساق وحاجته إلى تدخل جراحي لتركيب شرائح ومسامير إثر تعرضه للإصابة أثناء مشاركته في تنفيذ أعمال إزالة جمالون مخالف بقرية كوم أشفين التابعة لمركز قليوب بعد سقوط جزء من أحد الحوائط عليه خلال تنفيذ الحملة.

محافظ القليوبية 

من جانبه تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية الحالة الصحية للمصاب على مدار الساعة موجها بسرعة نقله إلى مستشفى قليوب المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما كلف المحافظ اللواء وائل طاهر رئيس مركز ومدينة قليوب بمرافقة المصاب ومتابعة حالته الصحية لحظة بلحظة والتنسيق مع الأطقم الطبية لتوفير جميع أوجه الرعاية اللازمة مع رفع تقارير دورية بشأن تطورات حالته.

كسر في قصبة الساق 

وأوضحت الفحوصات والأشعة الطبية إصابة مدير إدارة الأزمات بكسر في قصبة الساق فيما أكدت الأشعة المقطعية حاجته إلى إجراء جراحة لتثبيت الكسر باستخدام شرائح ومسامير وجارٍ استكمال الإجراءات الطبية تمهيدا لإجراء العملية.

استمرار متابعته للحالة الصحية للمصاب

وأكد محافظ القليوبية استمرار متابعته للحالة الصحية للمصاب موجها بتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية الطبية حتى تماثله للشفاء ومتمنيا له الشفاء العاجل والعودة إلى عمله في أقرب وقت.

التصدي بكل حزم لمخالفات البناء

وأشاد المحافظ بما يبذله العاملون بالأجهزة التنفيذية من جهود ميدانية وتضحيات أثناء تنفيذ حملات إزالة المخالفات مؤكدا استمرار المحافظة في التصدي بكل حزم لمخالفات البناء مع الالتزام بتوفير أعلى درجات السلامة والأمان للعاملين خلال تنفيذ الحملات.

مدير إدارة الأزمات مدينة قليوب محافظة القليوبية التقرير الطبي محافظ القليوبية

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