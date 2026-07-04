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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الفيوم يتابع تطوير منطقة دمو ويوجه بإعداد تصميمات الموقف والسوق النموذجيين

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
قسم المحافظات

تابع الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، خطة تطوير وتوفير الخدمات بمنطقة دمو، موجهًا بسرعة إعداد الرسومات والتصميمات الهندسية اللازمة لإنشاء موقف نموذجي وسوق حضاري، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المنطقة لتكون منطقة جاذبة للاستثمار ومتكاملة الخدمات ، وذلك نائب محافظ الفيوم يتابع خطة تطوير وتوفير الخدمات بمنطقة "دمو" .. ويوجه بإعداد تصميمات الموقف النموذجي والسوق الحضاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب المحافظ، بحضور خالد فراج، رئيس مركز ومدينة الفيوم، و حازم حسني، مدير عام المواقف والنقل الجماعي، ورئيس الحي المتميز، ومسؤولي أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

وخلال الاجتماع استعرض نائب المحافظ ما تم تنفيذه من أعمال خلال الفترة الماضية، والتي شملت تغطية غرف محابس المياه، والبدء في إجراءات تشغيل المخبز، إلى جانب متابعة الإجراءات الخاصة بإنشاء نقطة شرطة لخدمة المنطقة، كما وجه بمراجعة موقف توفير عدد من الخدمات الحيوية، تشمل الإسعاف، والبريد، وحدة التضامن الاجتماعي، بما يضمن توفير مختلف الخدمات الأساسية لأهالي المنطقة.

كما كلف نائب المحافظ، بمراجعة موقف تشغيل المبنى المخصص للتضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومتابعة إجراءات استغلال قطعة الأرض المخصصة للبريد لإنشاء مكتب بريد يخدم سكان منطقة دمو والمناطق المجاورة.

ووجه نائب المحافظ، أعضاء الوحدة الهندسية بالإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، بسرعة إعداد الرسومات والتصميمات الخاصة بقطعة الأرض المقترحة لإنشاء الموقف النموذجي والسوق الحضاري، وفقًا للمعايير والنماذج المعتمدة والهوية البصرية للمحافظة، مع مراعاة الاستغلال الأمثل للسور الخارجي بإقامة منطقة خدمات تضم أنشطة تجارية وخدمية تلبي احتياجات المواطنين، إلى جانب توفير ماكينات الصراف الآلي (ATM).

وأكد نائب المحافظ، أن محافظة الفيوم، بتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منطقة دمو، من خلال استكمال البنية الأساسية وتوفير الخدمات والمرافق اللازمة، بما يعزز فرص الاستثمار، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الفيوم نائب محافظ الفيوم منطقة دمو

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