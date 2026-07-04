محافظ الغربية يفاجئ المركز التكنولوجي بطنطا ويوجه بسرعة إنجاز طلبات التصالح

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة صباحية مفاجئة داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي أول ومركز ومدينة طنطا، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من استقبال طلباتهم وإنجازها في أسرع وقت، وذلك بحضور الأستاذ عادل داود رئيس مركز ومدينة طنطا، والأستاذ أحمد حسين رئيس حي أول طنطا.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، حرص محافظ الغربية على التواجد وسط المواطنين داخل المركز، واستمع بشكل مباشر إلى شكاواهم ومطالبهم، وناقش عددًا من الطلبات المقدمة، موجهًا بسرعة فحصها والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء إنهاء الإجراءات. كما تابع آليات استقبال الطلبات بالمركز، مؤكدًا أهمية استمرار تقديم الخدمات واستقبال المواطنين طوال أيام الأسبوع وفق الضوابط المقررة، بما يضمن سرعة الأداء وتخفيف الأعباء عن المترددين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن ملفي التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة يحظيان بمتابعة يومية، موجهًا بسرعة إنهاء الطلبات المستوفاة وتقديم جميع أوجه الدعم للمواطنين لاستكمال الإجراءات.

واختتم محافظ الغربية جولته بالتأكيد على سرعة إنجاز طلبات المواطنين، والمتابعة اليومية لمعدلات العمل، وعدم السماح بأي تأخير أو تقصير في تقديم الخدمة، مؤكدًا استمرار جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة الأداء على أرض الواقع، والاستماع إلى المواطنين والوقوف على احتياجاتهم.