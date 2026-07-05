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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعتزم إطلاق قمر اصطناعي رابع متوسط الحجم بعد غد الثلاثاء

وكالة الفضاء الكورية الجنوبية
وكالة الفضاء الكورية الجنوبية
أ ش أ

أعلنت وكالة الفضاء الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية تعتزم إطلاق قمرها الاصطناعي الرابع متوسط الحجم لمراقبة الأرض على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، من قاعدة فاندنبرج الفضائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد غد الثلاثاء.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، قالت إدارة الفضاء الكورية إن القمر الاصطناعي، الذي يبلغ وزنه 500 كيلوجرام، سيُطلق في الساعة 4:10 مساءً بتوقيت كوريا.

وينتظر القمر الصناعي حاليًا الإطلاق على متن صاروخ "فالكون 9"، وذلك بعد الانتهاء من الأعمال التمهيدية، بما في ذلك اختبارات الوظائف والتزود بالوقود.

وذكرت الإدارة أنه من المقرر أن ينفصل القمر الصناعي عن مركبة الإطلاق بعد نحو ساعتين و22 دقيقة من الإطلاق، وأن يجري أول اتصال له بالأرض بعد نحو 31 دقيقة، عبر محطة سفالبارد الأرضية في النرويج".

ويحمل القمر الصناعي حمولات محلية الصنع، من بينها كاميرا مراقبة قادرة على تصوير شبه الجزيرة الكورية بأكملها كل ثلاثة أيام.

وتتوقع الحكومة أن يُستخدم القمر الصناعي في مجموعة واسعة من التطبيقات، من بينها الزراعة، وإدارة الغابات، ورصد التغيرات التي تطرأ على الغابات، والاستجابة للكوارث، وتحليل تغير المناخ، وتعزيز السلامة العامة.

وأضافت الإدارة أنه بعد وصول القمر الصناعي إلى مداره المستهدف على ارتفاع نحو 888 كيلومترًا، سيخضع لأربعة أشهر من العمليات الأولية في المدار، قبل أن يبدأ تنفيذ مهامه على نطاق واسع خلال النصف الأول من العام المقبل.

وكالة الفضاء الكورية الجنوبية كوريا الجنوبية سبيس إكس

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