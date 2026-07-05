محافظ الغربية: لا تهاون مع تداول السلع مجهولة المصدر أو المخالفة للاشتراطات

أكد محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي، اليوم الأحد، أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بتداول سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي بجميع المراكز والمدن، والتعامل بكل حسم مع المخالفين، موضحا أن الدولة تولي ملف الرقابة على الأسواق أهمية كبيرة لضمان وصول سلع آمنة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت مخالفته.

وفي هذا الإطار، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 3885 عبوة غذائية منتهية الصلاحية، و500 كجم دقيق فاخر مجهول المصدر، و66 كجم سمنة نباتية بدون فواتير، و360 قطعة مستلزمات طبية يتم تداولها بالمخالفة للقانون، إلى جانب تحرير أكثر من 34 محضرًا تموينيًا متنوعًا.

وذكرت مديرية التموين بالغربية - في بيان اليوم - أن إدارة تموين قطور شهدت تحقيق أكبر الضبطيات، حيث تمكنت من ضبط 3715 عبوة مواد غذائية متنوعة للأطفال من السناكس والمقرمشات والشيبسي منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وآخر لعدم مزاولة النشاط لأحد مستودعات البوتاجاز بسبب غلقه خلال مواعيد العمل الرسمية.

وفي مركز سمنود، أسفرت الحملات عن ضبط نصف طن دقيق فاخر داخل أحد المخابز السياحية بدون فواتير أو مستندات تثبت مصدره، بالإضافة إلى ضبط 66 كجم سمنة نباتية مجهولة المصدر، و1500 كيس شيبسي بدون مستندات قانونية، فضلا عن تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر إثبات حالة لأحد التجار التموينيين لعدم إعلان أسعار المقررات التموينية.

وفي بندر المحلة الكبرى، تمكنت الحملات من تحرير 27 محضرًا تموينيًا متنوعًا، ، فضلًا عن تحرير 24 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.