قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سؤال دمه تقيل مني.. مدحت شلبي يتحدث لـ مروان عطية عن ميسي.. شوف قال إيه؟
الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية
أبو العينين: السلام بوابة التنمية وندعو لمرحلة من التكامل الاقتصادي الأورومتوسطي
صلاح ضد ميسي.. مطبات تواجه العميد وسكالوني قبل مواجهة الفراعنة وراقصو التانجو
رئيس القليوبية الأزهرية يتابع امتحان البلاغة ويشدد على توفير أقصى درجات الراحة للطلاب
لجنة فنية متخصصة للمراجعة.. تحرك برلماني عاجل بشأن صعوبة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة بالقليوبية : الإنجليزى فى مستوى الطالب المتوسط
فرحة طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية بعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى
اقتصاد التعدين في مصر.. كيف تحول القطاع إلى رافد جديد للنمو وجذب الاستثمارات؟
عون: لست مغرما بإسرائيل.. لكن أعطوني بديلا ينهي الحروب
معلم: امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 جاء موزونًا ومتدرجًا في الصعوبة
البرلمان العربي يهنئ الجزائر بمناسبة الذكرى الـ64 لعيد الاستقلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد نجاح سويسرا.. إيطاليا تستعد لتجربة القطارات الشمسية

السكك الحديدية الشمسية
السكك الحديدية الشمسية
أ ش أ

في تطور لافت يعكس تسارع دمج الطاقة المتجددة بالبنية التحتية للنقل في أوروبا، تقترب إيطاليا من أن تصبح الدولة التالية التي تعتمد مفهوم "السكك الحديدية الشمسية"، بعد النجاح الذي حققته تجربة رائدة في سويسرا.

وأوضحت شبكة يورونيوز الأوروبية أنه قد تُصبح خطوط السكك الحديدية التي تعمل بالطاقة الشمسية شائعة في أوروبا قريبًا، بعد نجاح التجربة في سويسرا حيث تتبنى البنية التحتية الأوروبية طفرة الطاقة المتجددة، في وقت تعتزم فيه إحدى الشركات تحويل خطوط السكك الحديدية في القارة إلى محطات طاقة شمسية صغيرة.

وأشارت إلى أن شركة صن وايز السويسرية قد أطلقت العام الماضي أول مشروع من نوعه عالميًا، عبر تركيب ألواح شمسية بين قضبان السكك الحديدية في قرية بوتس بمنطقة فالي-دو-ترافيرس، على امتداد 100 متر من الخطوط النشطة.

وشمل المشروع التجريبي الذي كان من المُخطط في الأصل أن يكون تجربة لمدة ثلاث سنوات فقط، تركيب 48 لوحًا شمسيًا بقدرة إجمالية تبلغ 18 كيلوواط ذروة، في خطوة وُصفت حينها بأنها اختبار جريء لإمكان تحويل البنية التحتية للسكك الحديدية إلى مصدر للطاقة المتجددة.

وبحسب الشركة، فإن النتائج الأولية خلال عام واحد فقط جاءت إيجابية إلى درجة دفعت نحو التفكير في تحويل المشروع إلى نظام دائم على خطوط السكك الحديدية في سويسرا، بعد أن أنتج نحو 16 ألف كيلوواط/ساعة من الكهرباء، وهو ما يعادل تقريبًا استهلاك منزل بريطاني متوسط يعتمد بالكامل على الكهرباء.

ورغم أن الألواح الشمسية عادةً ما تُركب بزاوية ميلان مثالية تتراوح بين 30 و35 درجة لضمان أعلى كفاءة، فإن التجربة السويسرية اعتمدت وضعًا أفقيًا تقريبًا بين القضبان، ما أدى إلى فقدان يُقدّر بنحو 10% فقط من كفاءة الإنتاج، وهي نسبة اعتُبرت مقبولة في ظل طبيعة المشروع.

نظرياً، يُمكن نشر الألواح الشمسية على امتداد شبكة السكك الحديدية السويسرية بأكملها، والتي يبلغ طولها 5317 كيلومتراً، لتغطي مساحة تعادل 760 ملعب كرة قدم، أي أكثر من 50 ألف ضعف مساحة التغطية التجريبية.

وتُقدر شركة "صن وايز" أن هذا المشروع لديه القدرة على إنتاج حوالي تيراواط ساعة (TWh) من الكهرباء سنوياً، أي ما يُعادل 2% من إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد.

النجاح السويسري لم يمر دون اهتمام أوروبي واسع، حيث كشفت الشركة أنها وقّعت بالفعل اتفاق تعاون مع شريك تجاري إيطالي على اتصال مع شركة "ريتي فيروفياريا إيطاليانا"، وهي شركة البنية التحتية الوطنية للسكك الحديدية في البلاد بهدف إطلاق مشروع تجريبي خلال الأشهر المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه خطط التحول نحو الطاقة النظيفة داخل الاتحاد الأوروبي، مع بحث الدول عن حلول مبتكرة لزيادة إنتاج الكهرباء دون الحاجة إلى استهلاك مساحات جديدة من الأراضي.

كما حصلت الشركة على موافقة حكومية لمشروع مشابه في كوريا الجنوبية، بينما تجري محادثات مع شركات في هولندا والصين والهند وسنغافورة، ما يعكس طموحًا عالميًا لتوسيع النموذج خارج أوروبا.

ورغم الحماس المتزايد، يواجه مشروع "السكك الشمسية" تحديات تقنية وأمنية، من بينها مخاوف تتعلق بإمكانية تعرض الألواح لتشققات دقيقة، أو ارتفاع احتمالات الحريق، إضافة إلى احتمال تشتيت انتباه سائقي القطارات بسبب انعكاس الضوء.

لكن الشركة المطورة أكدت لـ"يورونيوز إيرث" أنها عالجت هذه المخاطر عبر استخدام ألواح أكثر مقاومة من تلك المستخدمة على الأسطح التقليدية، إلى جانب إضافة طبقات مضادة للانعكاس، وتركيب حساسات لمراقبة الأداء، فضلًا عن أنظمة تنظيف تلقائية تعتمد على فرش مثبتة في القطارات نفسها لإزالة الأتربة.

وأوضحت الشركة أن التجربة الأولى " عملت بشكل مثالي دون الحاجة إلى صيانة خاصة"، مشيرة إلى أن الكهرباء المنتجة يتم ضخها مباشرة إلى الشبكة، مع خطط مستقبلية لربطها بمحطات الجر الخاصة بالقطارات أو إعادة استخدامها لتغذية خطوط السكك نفسها.


 

الطاقة المتجددة إيطاليا السكك الحديدية الشمسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتليجرام|والتعليم تتحرك

كأس العالم

فرج عامر: هذا المنتخب سيتوّج بلقب كأس العالم 2026

منتخب مصر

إنذاران يُهددان ثنائي منتخب مصر بالغياب عن مباراة دور الثمانية .. تفاصيل

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. تعرف على النسبة وموعد التطبيق

سكالوني

الأرجنتين ترفع درجة الحذر .. «سكالوني» يؤكد: مصر ليست كاب فيردي ومواجهتها ستكون مختلفة

هيثم حسن

بعد التأهل التاريخي.. «شوبير» يكشف كواليس ملف هيثم حسن

سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية

ترشيحاتنا

جامعة مصر للمعلوماتية

جامعة مصر للمعلوماتية تطلق تطبيق SoulPing Care لتعزيز سلامة كبار السن ومتابعة الأطفال والمرضى

أحمد جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

أحمد جمال الدين: مصلحة الطفل هي المعيار الحاكم لقانون الأحوال الشخصية

صلاة القداس الإلهي

الأنبا أباكير يصلي القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس في السويد

بالصور

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بأقل الأسعار.. ماركات عالمية في مزاد سيارات المالية| تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

موسكو توسع تجربة سيارات الأجرة ذاتية القيادة.. وانتشار أكبر خلال 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد