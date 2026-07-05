إبراهيم حسن: منتخب مصر يتدرب في السابعة مساءً استعداداً للأرجنتين

أكد مدير منتخب مصر إبراهيم حسن، أن المنتخب سيخوض مرانه اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة بتوقيت أتلانتا – السابعة مساءً بتوقيت القاهرة- استعداداً لمواجهة الأرجنتين في دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2026.

ويلتقى منتخب مصر، نظيره الأرجنتيني في السابعة مساء يوم /الثلاثاء/ المقبل على استاد أتلانتا ضمن منافسات دور ال16 ببطولة كأس العالم.

وكان المنتخب الوطني حقق إنجازا تاريخيا بتأهله لدور الـ16 لأول مرة في تاريخه أول أمس /الجمعة/ على حساب استراليا بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل (1 – 1) في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب أيه تي أند تي بمدينة دالاس الأمريكية فيما تخطى منتخب الأرجنتين نظيره كاب فيردي (3 – 2) صباح السبت في ميامي بعد شوطين إضافيين.