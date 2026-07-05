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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لـ3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات في شرم الشيخ

محكمة جنايات جنوب سيناء
محكمة جنايات جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، بعد إدانتهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمود الهريدي، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأول من يناير 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة شرم الشيخ تفيد بقيام عدد من الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الرويسات، مستخدمين سيارة ربع نقل تحمل أرقام «ج.ن.ل 1586».

وبعد التأكد من صحة المعلومات من خلال التحريات السرية، استصدرت جهات التحقيق إذنًا بضبط المتهمين والسيارة المستخدمة، وما بحوزتهم من مواد مخدرة.

ونفاذًا للإذن، أعدت الأجهزة الأمنية عدة أكمنة لضبط المتهمين، بعدما أكدت التحريات اعتزامهم تسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائهم. كما تبين من الفحص الأمني أن أحد المتهمين سبق اتهامه في إحدى قضايا الاتجار بالمواد المخدرة.

وخلال تنفيذ أحد الأكمنة بمنطقة الرويسات، حاول المتهمون الفرار تاركين السيارة وما بداخلها من مضبوطات، إلا أن قوات الأمن تمكنت من ضبط المتهم الأول «سلمى.ع.ح.س» (36 عامًا)، والمقيم بمنطقة سرابيط الخادم بمدينة أبو زنيمة، وعُثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 1560 جنيهًا وهاتف محمول، كما تم ضبط المتهم الثاني «سعيد.ع.ح.ح.ب» (16 عامًا)، وعُثر بحوزته على ألف جنيه وهاتف محمول.

وبتفتيش السيارة، عُثر خلف مقعد القيادة على حقيبة بداخلها 200 قطعة مختلفة الأحجام من مخدر الحشيش.

وبسؤال المتهم الأول عن تراخيص السيارة، أفاد بعدم حملها، موضحًا أنها مملوكة للمتهم الثالث «سليمان.ع.ح.س» (38 عامًا)، والمقيم بمدينة أبو زنيمة.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واعترفا بالاتفاق مع مالك السيارة على تكوين تشكيل عصابي 

 المواد المخدرة وتقاسم الأرباح فيما بينهم، مقابل توفير السيارة لتسهيل نشاطهم الإجرامي.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2355 لسنة 2026 جنح قسم أول شرم الشيخ، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين احتياطيًا، وسرعة ضبط المتهم الثالث، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لفحصها، مع إيداع المبالغ المالية المضبوطة خزينة المحكمة والتحفظ على السيارة.

وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول للمواد المخدرة.

وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 499 لسنة 2026 كلي جنوب سيناء، والتي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين الأول والثاني حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، ومعاقبة المتهم الثالث غيابيًا بالعقوبة ذاتها، مع التحفظ على السيارة المضبوطة لحين تنفيذ العقوبة.

جنوب سيناء حبس مخدرات تشكيل عصابي

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