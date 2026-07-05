رئيس جامعة العريش يؤكد ضرورة توفير كافة سبل الدعم اللازمة لتطوير مزارع الجامعة

أكد رئيس جامعة العريش الدكتور أيمن الشبيني ، ضرورة توفير كافة سبل الدعم اللازمة لتطوير مزارع الجامعة، لتظل دائمًا بيئة خصبة للابتكار والتميز الزراعي على أرض محافظة شمال سيناء.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لرئيس الجامعة للمزارع، اليوم /الأحد/ وذلك للاطلاع على سير العمل والوقوف على أحدث التطورات في الإنتاج الزراعي والبحثي الذي تتبناه الجامعة.

وأكد الشبيني، أن هذه الزيارات الميدانية تأتي إيمانًا منه بأن نجاح الجامعة يرتكز على سواعد أبنائها في كافة المواقع الخدمية والإنتاجية، مؤكدا حرصه على التواصل المباشر مع القائمين على العمل بالمزارع من المهندسين الزراعيين والفنيين، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من هذه المزارع، التي تعد نموذجًا رائدًا في الإنتاج الزراعي والتطبيقات البحثية التي تخدم المجتمع المحلي.

وحرص رئيس الجامعة على تبادل الأحاديث مع العاملين بالمزارع حول سبل تطوير العمل وتحديات الموسم الزراعي، معربًا عن فخره واعتزازه بما يلمسه من إخلاص وتفانٍ في الأداء.