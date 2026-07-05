وزير الخارجية الصيني يدعو السويد إلى إعادة بناء الثقة وتعزيز الحوار بين البلدين

دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي ، السويد إلى العمل على إعادة بناء الثقة المتبادلة وتعزيز الحوار، مؤكدًا أهمية ترسيخ "تصور صحيح" للعلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر.

وخلال لقائه رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، في العاصمة ستوكهولم، قال وانج إن السويد كانت أول دولة غربية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، معتبرًا أن هذه الخطوة عكست استقلالية ورؤية استراتيجية بعيدة المدى، وشكلت نموذجًا يحتذى به على المستوى الدولي.

وأضاف وانج يي، أن العلاقات الصينية-السويدية واجهت صعوبات خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن تعزيز الحوار وزيادة التفاهم وإعادة بناء الثقة المتبادلة أصبحت أمورًا بالغة الأهمية للطرفين وأن الحفاظ على تصور متبادل صحيح يمثل الأساس لتطوير العلاقات.

وتعد زيارة وانج إلى السويد الأولى لوزير خارجية صيني منذ عام 2004، وتأتي ضمن جولة تشمل أيضًا الدنمارك والنرويج وفنلندا، في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي نقاشًا متصاعدًا بشأن تبني موقف أكثر تشددًا تجاه بكين بسبب اتهامات للصين بدعم شركاتها الصناعية بما يسمح لها ببيع منتجاتها بأسعار منخفضة في الأسواق الأوروبية، وهي اتهامات تنفيها بكين.