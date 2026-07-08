الحارس السويسري "جريجور كوبيل" يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة كولومبيا بالمونديال

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توج جريجور كوبيل حارس مرمى منتخب سويسرا بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده امام كولومبيا في دور الستة عشر بالمونديال.

وتأهل منتخب سويسرا لربع نهائي المونديال بفوزه على منتخب كولومبيا ٤-٣ في المباراة التي جمعتهما على ملعب بي سي بليس في ختام دور الـ١٦ ببطولة كأس العالم.

ونجح كوبيل في قيادة المنتخب السويسري لدور الثمانية بعد حفاظه على شباك نظيفة خلال المباراة، كما نجح في التصدي لركلة جزاء في ركلات الترجيح ليحصد جائزة الأفضل في المباراة.

وسيواجه منتخب سويسرا في الدور ربع النهائي منتخب الأرجنتين يوم الاحد المقبل،وذلك بعد ان تاهل الأخير بفوز صعب علي منتخب مصر ٣-٢.