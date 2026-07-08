قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تناقشه تشريعية النواب.. مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
وفاة مواطن بالشرقية حزنًا على خسارة المنتخب الوطني المصري
إيران .. دوي انفجارات عدة في مدينة بوشهر والمناطق المحيطة بها
رقص مثير.. التحفظ على هاتف صانعة محتوى متهمة بنشر الفسق والفجور
قبل السفر.. اعرف مواعيد القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" اليوم
انطلاق فعاليات التدريب العسكري "العقاب الذهبى" بمشاركة القوات الخاصة المصرية والتركية
محمد صلاح يعقد اجتماعا مع لاعبي المنتخب بعد وداع كأس العالم
دعاء يريح الأعصاب.. ردده يطمئن بالك ويُشرح صدرك
المنتجة سارة خليفة أمام المحكمة بسبب تصنيع المخدرات .. وهذه عقوبتها بالقانون
من هدّاف إلى قائد مشروع.. كيف أعاد محمد صلاح كتابة حكايته في كأس العالم بين روسيا 2018 ومونديال 2026؟
نحتفظ بحق الرد .. أول تعليق من الكويت على الهجوم الإيراني ضد أراضيها
لن نستسلم.. قاليباف يتهم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية البريطانية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية الهجوم على صحفي في لندن

الخارجية البريطانية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية الهجوم على صحفي في لندن
الخارجية البريطانية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية الهجوم على صحفي في لندن
أ ش أ

استدعت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني في لندن، وذلك على خلفية الحكم الصادر بحق شخصين لدورهما في الهجوم على صحفي بريطاني من أصل إيراني عام 2024.

وقال متحدث باسم الوزارة - في بيان نشرته الخارجية - إن وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هاميش فالكونر، استدعى علي نسيمفر القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بلندن، إلى وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية.

وأوضح المتحدث أن هذا الاستدعاء يأتي عقب صدور الحكم على مواطنين رومانيين لدورهما في الهجوم على الصحفي بوريا زراعتي، وهو يعمل لدى شبكة إيران إنترناشونال، في مارس 2024.

وذكر بيان الخارجية البريطانية أن القاضي "خلص إلى أن هذا الهجوم نفذ بالنيابة عن الدولة الإيرانية ولصالحها".

وجاء في البيان: "تأتي هذه الواقعة في إطار نمط طويل الأمد من الأنشطة العدائية التي تضطلع بها أجهزة المخابرات الإيرانية على الأراضي البريطانية".

وأشار البيان إلى أن "تصرفات إيران تهدف لتقويض سيادة بريطانيا وأمنها، وهي غير مقبولة بتاتا ويتعين عليها وقف هذه الأنشطة على الفور".

وكانت محكمة بريطانية قد أصدرت حكما الأسبوع الماضي بسجن نانديتو باديا (21 عاما) 8 أعوام وجورج استانا (25 عاما) 12 عاما لدورهما في هجوم 2024، ويقول مدعون بريطانيون إنهما كانا يعملان لصالح الحكومة الإيرانية.

وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني في لندن وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هاميش فالكونر شبكة إيران إنترناشونال الخارجية البريطانية أجهزة المخابرات الإيرانية على الأراضي البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

اتحاد الكرة يحسم موقف حسام حسن بعد إنجاز كأس العالم 2026

حكم مباراة مصر والأرجنتين

اتحاد الكرة يتقدّم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين | تفاصيل

المواطن المتوفي

وفاة مُشجّع مصري إثر أزمة قلبية بعد خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين

حسام حسن

10 تصريحات نارية لـ حسام حسن بعد الخروج أمام الأرجنتين في كأس العالم

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

منتخب مصر

بطائرة خاصة .. بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة غدًا بعد انتهاء مشوار المونديال

مباراة منتخب مصر والارجنتين

هاشتاج «مهزلة حكم مصر والأرجنتين» يتصدّر «إكس» بعد خروج الفراعنة من كأس العالم

جوزيه مورينيو

النهاية حُسمت مُسبقًا.. تصريحات نارية من مدرب ريال مدريد حول مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

برج العقرب

برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. قراراتك المالية تحتاج إلى حكمة

الصدفية

ماهى الصدفية وما أهم أعراضها ؟

قلقاس

أكلة مصرية تراثية.. طريقة عمل طاجن القلقاس بالخضرة

بالصور

اضطراب ما بعد الصدمة .. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟

اضطراب ما بعد الصدمة.. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟
اضطراب ما بعد الصدمة.. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟
اضطراب ما بعد الصدمة.. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟

السرطان دون أعراض .. لماذا يكتشفه الأطباء بالصدفة؟

السرطان دون أعراض
السرطان دون أعراض
السرطان دون أعراض

لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟.. أطباء نفسيون يُفسرّون الأسباب

لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟ أطباء نفسيون يفسرون الأسباب
لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟ أطباء نفسيون يفسرون الأسباب
لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟ أطباء نفسيون يفسرون الأسباب

طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة.. هشة وطرية بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة
طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة
طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد