الخارجية البريطانية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية الهجوم على صحفي في لندن

استدعت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني في لندن، وذلك على خلفية الحكم الصادر بحق شخصين لدورهما في الهجوم على صحفي بريطاني من أصل إيراني عام 2024.

وقال متحدث باسم الوزارة - في بيان نشرته الخارجية - إن وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هاميش فالكونر، استدعى علي نسيمفر القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بلندن، إلى وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية.

وأوضح المتحدث أن هذا الاستدعاء يأتي عقب صدور الحكم على مواطنين رومانيين لدورهما في الهجوم على الصحفي بوريا زراعتي، وهو يعمل لدى شبكة إيران إنترناشونال، في مارس 2024.

وذكر بيان الخارجية البريطانية أن القاضي "خلص إلى أن هذا الهجوم نفذ بالنيابة عن الدولة الإيرانية ولصالحها".

وجاء في البيان: "تأتي هذه الواقعة في إطار نمط طويل الأمد من الأنشطة العدائية التي تضطلع بها أجهزة المخابرات الإيرانية على الأراضي البريطانية".

وأشار البيان إلى أن "تصرفات إيران تهدف لتقويض سيادة بريطانيا وأمنها، وهي غير مقبولة بتاتا ويتعين عليها وقف هذه الأنشطة على الفور".

وكانت محكمة بريطانية قد أصدرت حكما الأسبوع الماضي بسجن نانديتو باديا (21 عاما) 8 أعوام وجورج استانا (25 عاما) 12 عاما لدورهما في هجوم 2024، ويقول مدعون بريطانيون إنهما كانا يعملان لصالح الحكومة الإيرانية.