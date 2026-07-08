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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مستشفى سامول المركزي ويفتتح تطويرات رفع الكفاءة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى  محافظ الغربية جولة تفقدية بمستشفى سامول المركزي بمركز المحلة الكبرى، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وافتتح أعمال رفع كفاءة وتطوير القسم الداخلي وعمليات الطوارئ بقوة 24 سريرًا.

وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية. وخلال الجولة تفقد المحافظ مختلف أقسام المستشفى، والتي شملت معامل الكيمياء والميكروبيولوجي، ووحدة الغسيل الكلوي، وغرف العمليات، والأقسام الداخلية، وبنك الدم، والتغذية العلاجية، ومعمل الباثولوجي، والعناية المركزة، والحضانات، والغرف الفندقية، والعيادات الخارجية، واطمأن على انتظام العمل وتوافر الإمكانات الطبية اللازمة لخدمة المرضى،بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ،أعضاءمجلسي النواب والشيوخ.

تحسين خدمات المواطنين 

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية حول إمكانات المستشفى، والتي تضم 13 عيادة خارجية في مختلف التخصصات، و8 أسرة للطوارئ والاستقبال تعمل على مدار 24 ساعة، و34 سريرًا بالأقسام الداخلية بعد التطوير، و19 سريرًا للعناية المركزة، و7 أسرة للعناية المتوسطة، و11 حضانة للأطفال المبتسرين، و31 ماكينة للغسيل الكلوي، إلى جانب خدمات الأشعة الرقمية والمقطعية والسونار والإيكو، مؤكدًا أن هذه الإمكانات تمثل نقلة حقيقية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي مركز المحلة الكبرى والقرى المجاورة.

رفع كفاءة الخدمات 

وأعرب اللواء الدكتور علاء عبد المعطي عن اعتزازه بما شاهده داخل مستشفى سامول، مؤكدًا أن وجود هذا المستوى من التجهيزات والإمكانات الطبية داخل مستشفى يخدم قرية يعد مصدر فخر لكل أبناء الغربية، ويجسد ما يمكن تحقيقه عندما تتكاتف جهود الدولة مع أبناء القرية المخلصين. ووجه المحافظ الشكر والتقدير لأهالي قرية سامول على مساهمتهم الفاعلة في أعمال التطوير، كما ثمن جهود مديرية الشؤون الصحية بالغربية بقيادة الدكتور أسامة بلبل، وإدارة المستشفى، وجميع الأطقم الطبية وهيئات التمريض والعاملين، لما بذلوه من جهد مخلص أثمر عن هذا المستوى المتميز من التطوير والخدمة.

دعم الرعاية الصحية 

وأشار المحافظ إلى أن مستشفى سامول المركزي شهد خلال عام واحد طفرة كبيرة في مستوى التجهيزات والخدمات، شملت زيادة الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة من 7 إلى 19 سريرًا، وتشغيل عمليات الطوارئ، والتطوير الشامل للأقسام الداخلية وزيادة عدد أسرتها، ورفع كفاءة العناية المتوسطة، وتحديث قسمي التعقيم والمغسلة وفق أحدث المعايير، إلى جانب تطوير وتجهيز قسم العلاج الطبيعي بأحدث الإمكانات لتأهيل الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في دعم تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن وصول خدمة صحية متطورة تليق بكل مواطن في مدن وقرى الغربية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل قرية سامول محافظ الغربية تحسين خدمات علاجية

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