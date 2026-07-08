ريم بسيوني وابنتها في ضيافة معكم منى الشاذلي

تحل الكاتبة والأديبة ريم بسيوني ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة الجمعة المقبلة من حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "ON".



خلال الحلقة تتحدث بسيوني عن أحدث إصداراتها رواية "كوم النور" التي تلقي الضوء على مرحلة مهمة في تاريخ مصر، وهي فترة الخديوي عباس حلمي الثاني.كما تسلط ريم بسيوني الضوء على ملامح شخصية عباس حلمي الثاني، ابن الخديوي توفيق وحفيد الخديوي إسماعيل، الذي تولى حكم مصر بين عامي 1893 و1914، وتعيد تقديمه من زاوية مختلفة كحاكم نشأ وسط المصريين وارتبط بمشروع وطني يسعى للنهوض بالبلاد على عكس السائد عن سيرته ومسيرته بين قطاع عريض من المصريين.

