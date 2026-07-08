عمان السينمائي يعلن لجنة تحكيمه لأيام صناع الأفلام

أعلن مهرجان عمان السينمائي- أول فيلم عن أسماء لجنة تحكيم أيام عمان لصناع الأفلام مكونة من مهنيين في قطاع السينما للنظر في مشاريع الأفلام. تقيّم هذه اللجنة المشاريع المختارة ضمن ثلاث فئات: مشاريع أولى لمخرجين أردنيين في مرحلة التطوير، ومشاريع لمخرجين عرب في مرحلة التطوير، ومشاريع عربية في مرحلة ما بعد الإنتاج. وتمنح اللجنة جوائز مالية وعينية للمشاريع الفائزة.



تضم منصات هذا العام عشرين مشروعاً موزّعة على الفئات الثلاث: خمسة مشاريع أولى لمخرجين أردنيين في مرحلة التطوير، وعشرة أفلام عربية في مرحلة التطوير، وخمسة مشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج.



أفيلينا برات: مخرجة وكاتبة سيناريو إسبانية.

أيمن الأمير: مخرج ومنتج ومستشار سيناريو مصري.

رند بيروتي: مخرجة وكاتبة ومنتجة أردنية.

طلال المهنّا: منتج سينمائي وتلفزيوني كويتي.

مهدي البرصاوي: كاتب ومخرج تونسي.

حاضنة الأفلام الأردنية القصيرة



بالشراكة بين الهيئة الملكية الأردنية للأفلام وأيام عمّان لصنّاع الأفلام، تم إطلاق برنامج جديد، لدعم 15 مشروعاً لفيلم قصير قيد التطوير. عمل صنّاع الأفلام الأردنيون المختارون مع مرشدين على تطوير نصوصهم وملفّاتهم وموادّهم، قبل عرض مشاريعهم ضمن أيام عمّان لصنّاع الأفلام أمام لجنة تحكيم خاصة بالحاضنة للتنافس على جائزة تطوير نقدية.



ماركو أورسيني: مخرج ومنتج بورتريكي.

طارق أبو لغد: منتج وموزع أردني.

سجى كيلاني: ممثلة أردنية.



إلى جانب منصات المشاريع، ستواصل أيام عمان لصناع الأفلام تقديم برنامج متنوع من الجلسات الحوارية، والماستر كلاس، وورش العمل، والحوارات المفتوحة للجمهور، التي تتناول قضايا الصناعة السينمائية، والاتجاهات المستجدة، والتحديات المتغيرة التي يواجهها صناع الأفلام اليوم.