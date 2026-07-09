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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: هناك اتجاه لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل

النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ
النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري.

وأوضح «الشهابي»، لـ"صدى البلد"، أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة؛ يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وكان قد بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة شركة ABB مصر المتخصصة في الصناعات الكهربائية، خطط الشركة للتوسع في السوق المصري، ودورها في دعم المشروعات القومية، وذلك بحضور المهندس حسين الغزاوي مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، والدكتور أحمد أسامة المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، والدكتور عبدالله قاسم رئيس قطاعات أنظمة حلول الطاقة ومدير مصانع ABB مصر.

قدرات تصنيعية

استعرض اللقاء الإمكانات التصنيعية للشركة، والتي تشمل مصنعها الرئيسي بمدينة العاشر من رمضان، والذي يعد المصنع الرئيسي لـABB في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب مصنعين آخرين بالمنطقة الحرة بمدينة نصر والمنطقة الحرة بالسويس. 

وتصل نسبة المكون المحلي في بعض منتجات الشركة إلى 78%، فيما صدرت الشركة نحو 25% من إجمالي إنتاجها خلال عام 2025 إلى أكثر من 50 دولة، وارتفع عدد الأسواق التي استقبلت صادراتها خلال النصف الأول من عام 2026 إلى أكثر من 60 دولة.
 

الطاقة النظيفة
 

وتناول الاجتماع خطة الشركة لترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية داخل مصانعها، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية والعالمية، إلى جانب رغبة الشركة في المشاركة بمبادرة "شمس الصناعة" من خلال إنشاء محطات طاقة شمسية فوق أسطح مصانعها لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية للكهرباء، فضلاً عن استعراض أبرز المشروعات القومية التي شاركت الشركة في تنفيذها.
 

قطاع استراتيجي
 

وأكد وزير الصناعة أن الصناعات الكهربائية والهندسية تأتي ضمن الصناعات السبع ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لما تمثله من أهمية في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات، مشيراً إلى أن القطاع يتمتع بقيمة مضافة مرتفعة، وقدرات تصديرية واعدة، ويسهم بشكل مباشر في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.
 

دعم المستثمرين
 

وأشار هاشم إلى حرص الوزارة على تقديم جميع أوجه الدعم للشركة وإزالة أي تحديات قد تواجه توسعاتها في مصر، مؤكداً أهمية استمرار جهود ABB في تطوير الموردين المحليين، وزيادة القيمة المضافة، ورفع نسبة المكون المحلي في منتجاتها بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية.
 

السوق المصرى استراتيجي 

من جانبه، أكد أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة ABB مصر، أن الشركة تنظر إلى السوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الاستراتيجية في المنطقة، مشيراً إلى أن سجل الشركة الممتد لأكثر من 100 عام في مصر يعكس التزامها طويل الأجل بدعم التنمية الصناعية من خلال تقديم أحدث الحلول التقنية والاستثمار المستمر في تنمية القدرات المحلية.

وأضاف أن ABB تواصل تطوير حلول متكاملة تدعم مختلف قطاعات الأعمال في مصر للعمل بكفاءة واستدامة أعلى، مع تعزيز الإنتاجية وخفض استهلاك الطاقة، بما يرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية عالمياً ويتماشى مع مستهدفات الدولة لبناء قطاع صناعي أكثر تطوراً واستدامة.

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