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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل جلاش بالكريم شانتي والشوكولاتة.. بأسهل الخطوات

جلاش بالكريم شانتي والشوكولاتة
جلاش بالكريم شانتي والشوكولاتة
هاجر هانئ
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جلاش بالكريم شانتي والشوكولاتة من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لضيوفك.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل جلاش بالكريم شانتي والشوكولاتة، فيما يلي….

مقادير جلاش بالكريم شانتي والشوكولاتة


● جلاش

● سمنة

● شربات

التزيين:
● كريمة مخفوقة
● شوكولاتة مبشورة
● كريز حلويات


طريقة تحضير جلاش بالكريم شانتي والشوكولاتة


يشكل ورق الجلاش وردات وترص فى صينية
يضاف على الوجه السمنة المذابة
يوضع فى الفرن حتى النضج ويحمر اللون
يضاف الشربات البارد ويترك ليبرد ويتشرب
يضاف على الوجه وردات الكريم شانتى والشوكولاتة المبشورة والكريز
تقدم وردات الجلاش

جلاش بالكريم شانتي والشوكولاتة طريقة تحضير جلاش بالكريم شانتي والشوكولاتة مقادير جلاش بالكريم شانتي والشوكولاتة

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