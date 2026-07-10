هل العقم لدي النساء وراثي؟ .. أسبابه وانواعه

العقم هو حالة تصيب الجهاز التناسلي وتؤدي إلى عدم قدرة المرأة على الحمل (الإنجاب). يمكن أن يصيب العقم أي شخص، وله أسباب متعددة. تتضمن عملية الحمل عدة خطوات:

يجب أن ينتج الدماغ هرمونات تناسلية تتحكم في وظيفة المبيضين.

يجب أن تنضج البويضة داخل المبيض.

يجب أن يطلق المبيض البويضة (عملية الإباضة).

يجب أن تلتقط قناة فالوب البويضة.

يجب أن تنتقل الحيوانات المنوية عبر المهبل والرحم لتصل إلى قناة فالوب.

يتم تخصيب البويضة بواسطة الحيوان المنوي لتكوين الجنين.

ينتقل الجنين عبر قناة فالوب إلى الرحم حيث ينغرس فيه.

لا يمكن حدوث الحمل إذا تعطلت أي خطوة من هذه العملية.

إذا كان عمركِ أقل من 35 عاماً، فقد يشخّص مقدم الرعاية الصحية إصابتكِ بالعقم بعد مرور عام واحد (12 شهراً) من محاولة الحمل. وتُعرَّف محاولة الحمل بأنها ممارسة العلاقة الزوجية بانتظام ودون استخدام وسائل منع الحمل. أما إذا كان عمركِ 35 عاماً أو أكثر، فقد يتم تشخيص العقم بعد ستة أشهر من ممارسة العلاقة الزوجية بانتظام ودون استخدام وسائل منع الحمل.

يُعد العقم أكثر شيوعاً مما قد تعتقدين. ولحسن الحظ، تتوفر خيارات علاجية عديدة للنساء اللواتي يرغبن في تكوين أسرة أو توسيع نطاقها.

ما هي أنواع العقم؟

تشمل أنواع العقم ما يلي:

العقم الأولي: عدم حدوث حمل مطلقاً، مع تعذر الحمل بعد مرور عام واحد (أو ستة أشهر إذا كان عمرك 35 عاماً أو أكثر) من ممارسة العلاقة الزوجية بانتظام ودون استخدام وسائل منع الحمل.

العقم الثانوي: تعذر حدوث الحمل مرة أخرى بعد تجربة حمل ناجح واحد على الأقل.

العقم غير المفسَّر: عدم العثور على سبب لعدم قدرة المرأة أو الزوجين على الإنجاب، وذلك بعد إجراء فحوصات الخصوبة.



علامات العقم



العلامة الرئيسية للعقم هي عدم القدرة على الحمل بعد ستة أشهر أو سنة من ممارسة العلاقة الحميمة بانتظام ودون استخدام وسائل منع الحمل. قد لا تظهر عليكِ أي أعراض أخرى، ولكن قد تظهر على بعض النساء أو الرجال أعراض جسدية مثل:

ألم في الحوض أو البطن.

نزيف مهبلي غير منتظم، أو عدم انتظام الدورة الشهرية، أو انقطاعها.

اضطرابات في القضيب أو مشاكل في القذف.



أسباب العقم



هناك أسباب عديدة للعقم، وأحياناً لا توجد إجابة بسيطة تفسر سبب عدم حدوث الحمل. وحدها الجهة الطبية المختصة (مقدم الرعاية الصحية) يمكنها تحديد السبب وإيجاد العلاج الأنسب لك.

وعلى الرغم من تفاوت أسباب العقم، إلا أن الدراسات تظهر ما يلي:

33% من حالات العقم تتعلق بالنساء.

33% من حالات العقم تتعلق بالرجال.

33% من حالات العقم تتعلق بكلا الشريكين أو تكون غير مفسرة (مجهولة السبب).

يعاني 25% من الأزواج الذين يواجهون العقم من أكثر من عامل يساهم في هذه المشكلة.

أسباب العقم



تؤثر بعض أسباب العقم على أحد الشريكين فقط، بينما يؤثر البعض الآخر على كليهما. وتشمل عوامل خطر الإصابة بالعقم ما يلي:

العمر، ولا سيما في أواخر الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر. وبالنسبة للرجال، يبدأ العمر في التأثير على الخصوبة مع الاقتراب من سن الخمسين.

اضطرابات الأكل، بما في ذلك فقدان الشهية العصابي والشره المرضي.

الإفراط في تناول الكحول.

التعرض للسموم البيئية، مثل المواد الكيميائية والرصاص والمبيدات الحشرية.

ممارسة التمارين الرياضية بشكل مفرط.

العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي.

العدوى المنقولة جنسياً (STIs).

التدخين واستخدام منتجات التبغ (يلعب هذا السلوك دوراً في حوالي 13% إلى 15% من حالات العقم).

تعاطي المخدرات أو إساءة استخدام المواد.

السمنة أو نقص الوزن الشديد.

تشوهات في مراكز إنتاج الهرمونات في الدماغ (المهاد أو الغدة النخامية).

الحالات والأمراض المزمنة.



أسباب العقم لدى النساء

تُعد اضطرابات الإباضة السبب الأكثر شيوعاً للعقم لدى النساء. والإباضة هي العملية التي يطلق فيها المبيض بويضة لتلتقي بالحيوان المنوي وتحدث عملية الإخصاب.

يمكن أن تساهم العوامل التالية في العقم لدى النساء:

الانتباذ البطاني الرحمي (بطانة الرحم المهاجرة).

تشوهات هيكلية في المهبل أو الرحم أو قناتي فالوب.

أمراض المناعة الذاتية، مثل الداء البطني (السيلياك) أو الذئبة.

أمراض الكلى.

مرض التهاب الحوض (PID).

اضطرابات منطقة تحت المهاد (الهايبوثالاموس) والغدة النخامية.

متلازمة المبيض متعدد الكيسات (PCOS).

قصور المبيض الأولي أو ضعف جودة البويضات.

فقر الدم المنجلي.

الأورام الليفية الرحمية أو سلائل الرحم (البوليبات).

أمراض الغدة الدرقية.

التعقيم الجراحي السابق (ربط قناتي فالوب أو استئصال القناة).

الاضطرابات الوراثية أو الصبغية (الكروموسومية).

الخلل الوظيفي الجنسي.

غياب المبيضين (سواء جراحياً أو خلقياً).

عدم انتظام الدورة الشهرية أو انقطاعها.



أسباب العقم لدى الرجال



يتمثل السبب الأكثر شيوعاً لعقم الرجال في مشاكل تتعلق بشكل الحيوانات المنوية، أو حركتها، أو كميتها (انخفاض عدد الحيوانات المنوية).

تشمل الأسباب الأخرى لعقم الرجال ما يلي:

تضخم الأوردة (دوالي الخصية) في كيس الصفن، وهو الكيس الذي يضم الخصيتين.

الاضطرابات الوراثية، مثل التليف الكيسي.

الاضطرابات الصبغية (الكروموسومية)، مثل متلازمة كلاينفلتر.

التعرض للحرارة العالية في منطقة الخصيتين نتيجة ارتداء ملابس ضيقة، أو الاستخدام المتكرر لأحواض الاستحمام الساخنة والساونا، أو وضع أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو وسادات التدفئة فوق الخصيتين أو بالقرب منهما.

إصابة كيس الصفن أو الخصيتين.

انخفاض مستوى التستوستيرون (قصور الغدد التناسلية).

سوء استخدام الستيرويدات البنائية.

الخلل الوظيفي الجنسي، مثل ضعف الانتصاب، أو غياب القذف، أو القذف المبكر، أو القذف الراجع.

الخصية المعلقة (عدم نزول الخصية).

العلاج الكيميائي أو الإشعاعي السابق.

غياب الخصيتين (سواء جراحياً أو خلقياً).

التعقيم الجراحي السابق (قطع القناة الناقلة للمني).