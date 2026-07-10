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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع بشكل طفيف وسط تراجع أسهم التكنولوجيا

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
أ ش أ
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ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف في مستهل تعاملات اليوم الجمعة رغم أن أسهم شركات التكنولوجيا قادت خسائر الأسواق في المنطقة.

وبعد وقت قصير من افتتاح التداول، صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.15%، مع تداول معظم البورصات والقطاعات الأوروبية في المنطقة الخضراء.

وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.1% في التعاملات المبكرة، بينما صعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.17%، في حين استقر مؤشر داكس الألماني دون تغير يُذكر.

وفي المقابل، تراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.8%، لتسجل أضعف أداء بين القطاعات، وذلك بعد المكاسب القوية التي حققتها خلال جلسة أمس.

الأسهم الأوروبية شركات التكنولوجيا التداول

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