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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رغم توترات الشرق الأوسط.. ناقلات غاز عبرت مضيق هرمز منذ أيام

مضيق هرمز
مضيق هرمز
أ ش أ
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أظهرت بيانات شركتي كبلر وبورصة لندن للأوراق المالية أن مزيدًا من ناقلات الغاز الطبيعي المسال استأنفت عبورها مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة، حيث أعلنت اليابان أن 22 سفينة تابعة لها غادرت منطقة الخليج منذ يوم الثلاثاء الماضي رغم تجدد القتال في الشرق الأوسط.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات العالمية لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وقد أصبح محل متابعة وثيقة من قبل شركات الشحن والحكومات، بعد الهجمات الإيرانية هذا الأسبوع على سفن تجارية، والضربات الانتقامية الأمريكية ضد إيران، والتي أدت إلى تراجع حركة الملاحة عبر المضيق.

وبحسب البيانات - حسبما نقلت وكالة أنباء "بلومبيرج" - فإن ما لا يقل عن خمس ناقلات غاز طبيعي مسال دخلت فارغة إلى المضيق خلال الأيام الأخيرة، وتشمل هذه السفن ناقلة "غاز لوج شنجهاي" التابعة لشركة الشحن اليونانية "غاز لوج"، إلى جانب الناقلات المرتبطة بشركة قطر للطاقة وهي السامرية والدفنة والجطارة والريان.

أما الناقلات الثلاث الأخرى المرتبطة بـقطر للطاقة، فقد تم رصدها آخر مرة خارج مضيق هرمز قبالة الساحل الغربي للهند قبل عدة أسابيع، حيث تم رصد السامرية والغطارة في الفترة بين 18 و19 يونيو، بينما شوهدت سفينة "الدفنة" في 29 يونيو الماضي.

وفي السياق ذاته، قال وزير النقل الياباني ياسوشي كانيكو إن 22 سفينة مرتبطة باليابان، من بينها ست ناقلات نفط خام عملاقة، عبرت مضيق هرمز وغادرت الخليج خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو الجاري، ولم يتبقَّ سوى أربع سفن مرتبطة باليابان داخل الخليج.

وبحسب جمعية ملاك السفن اليابانية، انخفض عدد السفن المرتبطة باليابان في الخليج من 45 سفينة وعلى متنها نحو 1100 فرد من أطقم العمل عند بداية الصراع، إلى أربع سفن فقط تضم نحو 100 فرد من الطواقم حاليًا.

كبلر بورصة لندن مضيق هرمز الشرق الأوسط

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