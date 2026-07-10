الأردن.. إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر طائرتين مسيرتين

أعلنت القوات المسلحة الأردنية إحباط المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين، ضمن منطقة مسئوليتها وعلى إحدى واجهاتها الحدودية.

وقالت إن وحدات حرس الحدود رصدت الطائرتين المسيرتين، وتم التعامل معهما وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، حيث جرى إسقاطهما وضبط حمولتهما داخل الأراضي الأردنية.

وأضافت أن العملية تمت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، مشيرة إلى أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية استمرار جاهزيتها للتعامل مع محاولات التسلل والتهريب، والحفاظ على أمن الحدود من خلال كفاءة وانتشار وحداتها على مختلف الواجهات الحدودية.