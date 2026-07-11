محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع مشروع" مجمع الصناعات الغذائية " بطريق الخارجة/ أبو طرطور

تفقدت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، الموقع المقترح لإنشاء مجمع صناعات غذائية بالشراكة بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد بنظام المطور الصناعي، وذلك على مساحة 100 فدان بطريق الخارجة/ أبو طرطور ، ترافقها المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، واللواء عمرو فكري مستشار رئيس الهيئة للمشروعات، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والمهندسة دعاء دويدار مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس زكريا أحمد نائب رئيس قطاع الكهرباء بالمحافظة.

حيث بحثوا ميدانيًا المحددات اللازمة للمشروع، للبدء في المراحل الإنشائية و استكمال الإجراءات والتنسيقات اللازمة لتحديد واختيار أنسب المواقع التي تتيح الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وخدمة القطاعات الإنتاجية المجاورة. وأكدت المحافظ أن المشروع يُعد أحد المشروعات التنموية الواعدة التي تستهدف جذب الاستثمارات الصناعية، وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، وتحقيق قيمة مضافة من الإنتاج الزراعي للمحاصيل المتنوعة، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها المحافظة.