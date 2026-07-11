رئيس مياه القناة: نجاح استبدال الكلور الغاز بالسائل في المحطات

أعلن اللواء أركان حرب مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، عن نجاح تطبيق أول تجربة استبدال وتغير منظومة الكلور الغاز بكلور سائل، بمحطة مياه أبو سلطان البلد بمنطقة مركز ومدينة فايد، وذلك لقرب هذه المحطة من الكتل السكنية، وتعميم التجربة في باق محطات المياه بقطاعات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وقال اللواء أحمد رمضان إنه تم الانتهاء من تغيير منظومة الكلور الغاز بمنظومة الكلور السائل بمحطة مياه أبوسلطان البلد، والتي تضم ثلاث محطات بها وتبلغ طاقتها التصميمية 5000 متر مكعب يوم، وتخدم منطقة أبو سلطان المدينة وأبو سلطان البلد وعدد من القرى والمناطق التابعة لها.

وأضاف أنه تطبيق أول تجربة بمحطات مياه إقليم القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لمنظومة حقن الكلور السائل.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن هناك خطة لتغير واستبدال منظومات الكلور الغاز بكلور سائل بكافة محطات مياه الشرب والتي تقترب من المناطق السكانية، بمحافظات القناة "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مؤكداً أن منظومات حقن الكلور السائل أكثر أماناً من منظومات حقن الكلور الغاز.

وشدد على متابعته المستمرة للأعمال الفنية المنفذة والجارية، والتي تضمنت مراجعة المكونات الكهروميكانيكية، ورفع كفاءة أنظمة التشغيل والتحكم، إلى جانب متابعة برامج الصيانة الدورية.

وأشار اللواء أحمد رمضان إلى متابعته المستمرة للبرامج التدريبية بمحافظات القناة الثلاث "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" للتعرف على أعمال منظومة الكلور وكيفية مكافحة التسريب، والتى شملت محاور التدريب على أعمال التشغيل والصيانة لمنظومات الكلور ومنظومات برج التعادل وغرف الإعدام والتعرف على أجهزة الإنذار والتدريب عليها وكشف التسريب وكيفية مكافحته، مضيفا أن إدارة منظومة الكلور قطاع المعامل تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية، على مدار لـ 24 ساعة، وذلك للتعامل الفورى والسريع مع أى تسريب مفاجئ للكلور قد يحدث فى المحطات.

وأوضح أن الاستثمار في الصيانة الوقائية والتقنيات الحديثة يمثل ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من مشروعات البنية التحتية وضمان استدامة الخدمة، موضحاً أهمية التكامل بين مختلف القطاعات واستمرار المتابعة الميدانية لتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير المرافق الحيوية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات القناة الثلاث "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".