كيف تستفيد مصر من تجارة الكربون؟.. "الزراعة" تكشف أبرز التوصيات

اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى (CARDNE)، فعاليات ورشة العمل التدريبية التي عقدت بعنوان "البصمة الكربونية وتجارة الكربون في القطاع الزراعي: نحو الاقتصاد الأخضر المستدام"، حيث جاءت الورشة تحت رعاية السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور عدد من قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية والقطاع الخاص. وافتتح فعاليات الورشة الدكتور علاء عزوز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، والدكتور سعد موسى، وكيل مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والمهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين. كما شارك في أعمال الورشة الدكتور موفق السرحان، المدير التنفيذي لمركز (CARDNE)، إلى جانب ممثلي المركز الإقليمي للبصمة الكربونية، ومركز معلومات تغير المناخ، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ونخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين. وفي سياق متصل، أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات الزراعية، عن 10 توصيات هامة، خلص إليها المشاركون والخبراء، حيث شددت على التوسع في تطبيق منهجيات قياس وحساب البصمة الكربونية للأنشطة الزراعية المختلفة وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة لضمان دقتها، فضلا عن دعم إنشاء منظومة وطنية متكاملة للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV) لمشروعات الكربون في القطاع الزراعي لتعزيز مصداقية البيانات وتأهيلها للتداول في الأسواق العالمية. واضاف عزوز ان التوصية الثالثة، ركزت على تشجيع التوسع في تطبيق ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا والإدارة المستدامة للأراضي والموارد الطبيعية بهدف خفض الانبعاثات وزيادة معدلات احتجاز الكربون في التربة، لافتا إلى أنه تم التأكيد على تعزيز الاستفادة القصوى من المخلفات الزراعية والتوسع في استخدام التقنيات النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة داخل الأنشطة الزراعية، بينما شددت التوصية الخامسة على تأهيل وبناء قدرات الكوادر الفنية والباحثين والمرشدين الزراعيين والمزارعين في مجالات البصمة الكربونية وإعداد المشروعات المؤهلة. اوضح ان المشاركون قد أكدوا أهمية تقديم الدعم الفني لإعداد وتسجيل مشروعات الكربون الزراعية وفقًا للاشتراطات الدولية بما يتيح الاستفادة المباشرة من التمويل الأخضر، بالإضافة الى تعزيز دور التعاونيات الزراعية والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات واحتجاز الكربون لضمان زيادة مشاركة المزارعين في أسواق الكربون، بالإضافة الى الاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية الناجحة وتبادل الخبرات لبناء منظومة كربون وطنية متكاملة ومستدامة. ودعا المشاركون الى تعزيز أطر الشراكة والتعاون بين وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، والمؤسسات البحثية، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، في هذا المجال، فضلا عن إعداد خطة عمل تنفيذية عاجلة لمتابعة مخرجات الورشة وتحويل هذه التوصيات إلى برامج ومشروعات فعلية على أرض الواقع تدعم التنمية الزراعية المستدامة وتنافسية القطاع.