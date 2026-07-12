تأجيل محاكمة 57 متهما بخلية النزهة لـ 29 سبتمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، في القضية رقم 2158 لسنة 2025، جنايات النزهة، لـ 29 سبتمبر لسماع الشهود.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 2014 المتهمون من الأول وحتى الثالث تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

كما، أن المتهمين من الرابع وحتي السابع ومن التاسع وحتي التاسع والعشرين شاركوا في جماعة إرهابية بتمويل أعضاء الجماعة بمستندات مزورة ووفروا لهم بطريقة غير مباشرة تسهيلات ومعونات خارج البلاد.

ووجه للمتهمين من الثلاثين وحتي الثاني والخمسين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والثامن عشر والتاسع عشر والحادي والخمسون والثاني والخمسون تهم ارتكاب عملا إرهابيا بالتعامل مع العملات المحلية والأجنبية خارج الإطار المصرفي الوطني.

وفيما وجه للمتهم الثاني والعشرون بصفته موظف عمومي أخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته بان تحصل على رشوة لإنهاء جوازات سفر مزورة لمواطنين خارج البلاد دون مثولهم بأشخاصهم، وزور في مستندات أميرية، ووجه لمتهمين تهم الاشتراك مع موظف عام في جريمة تزوير.