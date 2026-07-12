مكتبة مصر العامة تستضيف اليوم الثقافي الإندونيسي–المصري.. الخميس المقبل

تنظم مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، بالتعاون مع سفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي–المصري، وذلك في الخامسة مساء يوم الخميس 16 يوليو 2026، بمقر المكتبة الرئيسي بالدقي، في إطار تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين والتعريف بثراء التراثين المصري والإندونيسي.

ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والثقافية التي تعكس خصوصية الحضارتين، حيث يشهد اليوم تقديم فقرات مصرية وإندونيسية متنوعة، تشمل عروضًا للموسيقى والرقصات الشعبية والفنون التراثية، بما يتيح للجمهور التعرف على جوانب من الثقافة الإندونيسية إلى جانب الموروث الثقافي المصري.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار التعاون المستمر بين مكتبة مصر العامة وسفارة إندونيسيا، بهدف تعزيز الحوار الثقافي بين الشعبين، وفتح آفاق جديدة للتواصل من خلال الفنون والآداب والتراث، فضلًا عن إتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع على العادات والتقاليد التي تميز كل من البلدين.

وأكدت مكتبة مصر العامة أن المشاركة في فعاليات اليوم الثقافي مفتوحة للجمهور، مشيرة إلى أن الدعوة عامة للراغبين في حضور الفعاليات والاستمتاع بالعروض الفنية والثقافية التي تجمع بين أصالة الحضارة المصرية وثراء الثقافة الإندونيسية في أمسية واحدة.

وتقام الفعاليات بقاعة الأنشطة بالدور الثالث بمكتبة مصر العامة، الكائنة في 4 شارع جمال حمدان (النجاح سابقًا)، بمحافظة الجيزة، حيث من المنتظر أن تستقطب المهتمين بالثقافات العالمية ومحبي الفنون والتراث، في مناسبة تسلط الضوء على أهمية القوة الناعمة في توطيد العلاقات بين الدول وتعزيز التقارب بين الشعوب.