لـ 12 أكتوبر| تأجيل محاكمة 100 متهم فى خلية التجمع الخامس

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 100 متهم بخلية التجمع في القضية رقم 9198 لسنة 2025، جنايات التجمع الخامس، لـ 12 أكتوبر لسماع الشهود.

تفاصيل أمر الإحالة

ووجه أمر الإحالة للمتهمين من الأول وحتى الثاني عشر نهم تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

كما وجه للمتهمين من الثالث عشر وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهم الثالث والخمسون تهم تمويل جماعة إرهابية.