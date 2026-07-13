سر اختيار مصطفى شوبير أساسيًا في كأس العالم.. سعفان الصغير: القرار لحسام حسن

كشف الكابتن سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، كواليس اختيار مصطفى شوبير حارسًا أساسيًا للمنتخب في كأس العالم، مؤكدًا أن القرار النهائي كان للكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب.

شاركت في ترشيح مصطفى شوبير

وقال سعفان الصغير، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار: "شاركت في ترشيح مصطفى شوبير مع الكابتن طارق سليمان والكابتن محمد عبد الواحد، وعرضنا رأينا على الكابتن إبراهيم حسن، لكن القرار النهائي كان للكابتن حسام حسن".

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول الدفع بحارس شاب مثل مصطفى شوبير على حساب محمد الشناوي، أوضح: "مصطفى من الشخصيات الطموحة جدًا، ودائمًا يسعى لتطوير نفسه، سواء كان الحارس الأول أو الثاني أو الثالث. هدفه يبقى رقم واحد، وعنده رغبة كبيرة في الاحتراف خارج مصر".

وأضاف: "الاحتراف في الخارج مكسب كبير للمنتخب المصري، لأنه يمنح اللاعبين خبرات مختلفة، ومصطفى من اللاعبين أصحاب الحماس والعزيمة".

وأشار إلى التزام شوبير الكبير بالتدريبات، قائلًا: "اشتغلت 25 سنة مدربًا لحراس المرمى، ودربت عددًا كبيرًا من الحراس، لكن مصطفى مختلف، لأنه دائمًا يبحث عن التطور ولا يكتفي بما وصل إليه".

وأكد سعفان الصغير ثقته الكبيرة في إمكانيات الحارس، قائلًا: "مصطفى شوبير يتفوق على والده الكابتن أحمد شوبير بمراحل في حراسة المرمى. لعبت مع أحمد شوبير وعسكرنا معًا، لكن مصطفى يمتلك إمكانيات كبيرة، وكنت مقتنعًا بذلك منذ سنوات".

من جانبه، قال الكابتن محمود سليم، محلل أداء المنتخب الوطني، إن مصطفى شوبير يتميز بشغف كبير للتطور، موضحًا: "كان دائمًا يطلب فيديوهات لتحليل الأداء، وقبل المباريات بأربعة أيام طلب منا الكابتن سعفان إرسال الفيديوهات للحراس الأربعة الذين وقع عليهم الاختيار".

وكشف سعفان الصغير الأسباب الفنية وراء تفضيل مصطفى شوبير على محمد الشناوي، قائلًا: "الشناوي تعرض للإيقاف مع الأهلي في الفترة الأخيرة، وابتعد عن المباريات، بينما مصطفى كان يشارك باستمرار، وكانت قدماه داخل الملعب، وقدم مستويات مميزة أمام إسبانيا والسعودية، لذلك كان في أفضل جاهزية فنية".

واختتم حديثه بالإشادة بمحمد الشناوي، قائلًا: "الكابتن إبراهيم حسن هو من أبلغ الشناوي بالقرار، لأنه قائد كبير، وقدم الكثير للنادي الأهلي وللمنتخب الوطني، ويستحق كل التقدير".