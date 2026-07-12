سعفان الصغير يكشف كواليس انفعاله على ميسي في مباراة وداع الفراعنة للمونديال

كشف سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أن الكابتن حسام وإبراهيم حسن زرعوا في الجميع الأمل وحرصوا على رسم الفرحة على وجوه 120 مليون مصري.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يتحمل الغضب ولم يستكمل المباراة أمام الأرجنتين مع الجهاز الفني واللاعبين، حيث كان هناك ضغط عصبي.



وأردف أنه يعمل في الجهاز الفني مع التوأمين وطالبه العميد حينها بالهدوء وبالفعل لم يخرج عن شعوره إلا في مباراة الأرجنتين، قائلا: غصب عني والله ممسكتش نفسي.



وأكد أنه كانت هناك تصرفات غير طبيعية داخل الملعب من قبل الحكم خلال مباراة الأرجنتين، موضحًا أن تصرفات الحكم تسببت في سرقة المباراة من منتخب مصر.



وأشار الكابتن سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أنه بعدما لاحظ ظلم حكم المباراة قال إن هذا اليوم ليس للفراعنة، موضحا أنه لم يرى منتخب لعب على منتخب الأرجنتين مثل منتخب مصر.



ولفت إلى أن ميسي ورفاقه في منتخب الأرجنتين كان بيعيط كما لم يفعل حتى عندما توج باللقب على حساب فرنسا في نسخة 2022 التي أقيمت في قطر.



وأكمل الكابتن سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أنه تم إدخال الفرحة إلى البيوت المصرية بسبب الإنجاز الذي تحقق ويعدهم بالمزيد.



واستكمل أن لقاء الرئيس مع بعثة منتخب مصر المشاركة في مونديال أمريكا أمر عظيم وشعر وكأنه عاد بلقب كأس العالم لكرة القدم، معلقًا: ربنا يخلي الرئيس السيسي.